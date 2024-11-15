Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев: российское оружие вызывает особый интерес

ЦАМТО, 14 ноября. Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому вызывает особый интерес, заявил "РИА Новости" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках авиасалона Airshow China-2024.

"Все предлагаемые "Рособоронэкспортом" современные образцы подтвердили свои высокие характеристики в условиях реальных боевых действий. Это бронетанковая техника, бронемашины, артиллерийские системы и новейшие средства контрбатарейной борьбы, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и элементы тюнинга, снайперские и высокоточные винтовки российского производства", – сказал А.Михеев.

Отдельно А.Михеев отметил очень большой интерес к современным российским боевым самолетам и вертолетам, а также управляемым средствам поражения, в том числе к боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э и новейшим образцам вооружения к нему – легкой многоцелевой управляемой ракете 305Е, противотанковой управляемой ракете "Вихрь", тактической противокорабельной ракете Х-35УЭ и авиационной модульной управляемой ракете Х-38МЛЭ.

"Впервые демонстрируемый за рубежом в ходе выставки в Чжухае как на статической стоянке, так и в летной программе истребитель пятого поколения Су-57Э (в экспортном варианте), безусловно, вызывает интерес у стратегических партнеров России. Главное конкурентное достоинство истребителя – реальный опыт боевого применения и отличные отзывы Минобороны России о нем", – сказал А.Михеев.

По его словам, российские системы РЭБ отлично показали себя в реальных условиях. Из экспортных вариантов опыт в подавлении БЛА имеет комплекс РБ-504П-Э. В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высокие оценки получили система прикрытия объектов "Поле-21Э" и автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Об их эффективности и невозможности преодолеть защиту высказывались производители и эксплуатанты западного высокоточного оружия.

В сегменте БЛА особое внимание уделяется эффективно применяемым в ходе специальной военной операции образцам, в том числе к разведывательно-ударному комплексу "Орион-Э", разведывательным "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасам "Куб-Э" и недавно выведенному на мировой рынок комплексу "Ланцет-Э".

Также на мировом рынке формируется сегмент безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения касательно собственных вооруженных сил. "Рособоронэкспорт" отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами, заявил "РИА Новости" А.Михеев.