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РИА Новости

Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация

Шойгу: Су-57 отлично себя зарекомендовал в зоне спецоперации

ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне в китайском Чжухае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя зарекомендовал в зоне специальной военной операции.

"Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо", - сказал Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

В августе 2023 года на форуме "Армия" Шойгу, тогда – министру обороны, рассказали об эффективном применении истребителей Су-57 в зоне СВО.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.

Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Х-35
Х-38
Х-58
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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