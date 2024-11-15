Как делец Трамп может помочь установить мир на Украине (The Washington Post, США)

WP: Трампу будет сложно добиться приемлемых для США условий мира на Украине

Трамп может завершить конфликт на Украине на условиях, которые не будут выглядеть поражением Америки, пишет The Washington Post. Однако для этого избранному президенту понадобится весь его богатый опыт заключения сложных сделок.

Макс Бут

В книге Трампа “Искусство сделки” рассказывается о том, что ему нужно в отношениях с Путиным: рычаги влияния. И вот как их получить.

В ходе предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп пообещал в качестве одного из первых шагов положить конец конфликту на Украине. “Я разберусь с этим, и быстро”, — сказал он во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, добавив: “Если я выиграю, то сделаю это еще до того, как стану президентом”. Однако у Трампа никогда не было готового плана для достижения этой амбициозной цели, а обещание теперь нужно будет выполнять.

Если Трамп серьезно настроен заключить сделку, которая приведет к прочному миру, а не к краткой паузе перед окончательной победой России, ему следует прислушаться к собственному совету из книги “Искусство сделки”: “Лучшее, что вы можете сделать, — действовать с позиции силы и привлечь самую мощную силу, которую сможете”.

На данном этапе проблема Трампа в том, что у Соединенных Штатов много рычагов воздействия на Украину, но не на Россию. Трамп может попытаться принудить Киев к урегулированию, просто перекрыв необходимые ему поставки американского оружия, что, без сомнения, придется по нраву сторонкам MAGA. Администрация президента Джо Байдена отчаянно пытается поддержать Киев в преддверии возможного прекращения американской помощи и намерена доставлять туда боеприпасы и оружие до самой инаугурации. Сейчас также подходящее для США и Европы время отдать Украине замороженные на Западе российские активы в размере около 280 млрд долларов Подписанного в прошлом месяце соглашения о предоставлении Киеву кредита в размере 50 млрд долларов, который будет погашен за счет процентов с замороженных средств, недостаточно.

Что бы ни случилось вплоть до 20 января, в следующем году Украине будет трудно продолжать боевые действия без постоянного притока военной помощи из США. Европа не производит нужного количества 155-мм снарядов и других жизненно важных боеприпасов. Таким образом, прекращение американской помощи может подтолкнуть Киев к миру практически на любых условиях, даже с отказом от части территорий, чего он делать категорически не желает.

А что насчет России? Как Трамп сможет убедить российского лидера Владимира Путина прекратить огонь?

Российские войска в Донецке взяли сегодня высочайший с начала конфликта темп. Около 50 тысяч российских и северокорейских солдат сосредоточивают силы в Курской области, чтобы вытеснить оттуда украинские войска (в Кремле назвали информационной уткой утверждения западной прессы, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию – прим. ИноСМИ). Российские дроны бьют по Киеву чуть ли не каждую ночь. Какой у Путина стимул прекращать наступление сейчас — особенно после того, как Дональд Трамп-младший публично заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скоро лишится “денежного довольствия”? Зачем Путину соглашаться на мирное предложение, которое, вероятно, даст ему контроль только над восточным регионом, когда есть возможность двинуться на Киев и захватить всю страну?

Чтобы заручиться согласием Путина, Трамп мог бы предложить отменить санкции — и пригрозить ужесточить их, если тот откажется. Но России они по большому счету нипочем, при этом неясно, сможет ли Запад существенно усилить давление без активного сотрудничества со стороны Китая, который стал главным пунктом назначения российских нефти и газа. У Пекина мало стимулов принуждать Россию к миру. Трамп мог бы пригрозить ему повышением пошлин, но тогда придется отказаться от этого рычага при достижении выгодной торговой сделки с КНР, что почти наверняка для него важнее мира на Украине.

Лучший способ заключить мирное соглашение — предупредить Путина, что если тот не прекратит конфликт сейчас, Соединенные Штаты увеличат поставки оружия и дадут Украине разрешение бить по России ракетами американского производства. Иными словами, Трамп может попытаться достичь соглашения, проявив жесткость на фоне Байдена, который разозлил украинцев ограничением на использование предоставленной США военной техники. Сообщается, что Трамп уже угрожал Путину во время их первого после выборов телефонного разговора, и предостерег от эскалации конфликта (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что такой разговор состоялся – прим. ИноСМИ). Чтобы убедить Путина прекратить боевые действия, Трампу нужны убедительные аргументы, и именно это предложил ему недавно назначенный советник по нацбезопасности республиканец Майкл Уолц из Флориды, а именно пригрозить “дать Украине больше оружия при меньших ограничениях на его применение”.

Это почти тот же шаблон — эскалация ради деэскалации, — который Трамп испробовал в отношениях с Северной Кореей и Ираном в первый президентский срок. В первом случае он использовал пламенную риторику и угрозы превентивного удара, а затем встретился с Ким Чен Ыном. Что касается Ирана, то Трамп вышел из заключенной Бараком Обамой ядерной сделки и ввел санкционный режим “максимального давления” (который теперь, вероятно, возобновит) в попытке добиться гораздо более выгодных условий. Ни один из подходов не сработал, поскольку Пхеньян и Тегеран считают свои ядерные программы важнейшими гарантиями выживания.

Путин же без проблем переживет прекращение огня на Украине, особенно если в результате сохранит контроль над 20% ее территории. Причем у него действительно есть стимул прекратить боевые действия, потому что они наносят России колоссальный ущерб. <…>

Российская экономика продолжает функционировать, но бесконечно держать ее на военных рельсах попросту нереально. Путин может решить прекратить наступление, если поймет, что Трамп хочет нарастить поддержку Украины, но если тот от нее открестится, у него будут все основания продолжать.

Конечно, каким бы ни было соглашение с Россией, останется проблема его соблюдения: как помешать России возобновить военные действия после того, как она согласится на их прекращение? Обеспечение соблюдения нового соглашения наверняка потребует присутствия западных — предпочтительно американских — войск на линиях прекращения огня, а также гарантий безопасности для Украины, в идеале от НАТО, но можно и от отдельных государств-членов.

Прибег бы когда-нибудь Трамп к подобному? Такое решение, безусловно, противоречит его изоляционистским инстинктам, но, как он написал в книге “Искусство сделки”: “Я также защищаю себя тем, что остаюсь гибким. Я никогда чересчур не привязываюсь к одной сделке или одному подходу”.

Если Трамп действительно намерен достичь прочного мирного соглашения, придется проявить в отношениях с Путиным жесткость, хоть это и противоречит его давней симпатии к российскому лидеру и скептическому отношению к Украине. Не уверен, что Трамп сменит курс, но у него для этого есть все основания (если нет желания выглядеть неудачником).

Трамп должен понимать, что, если Украина проиграет войну и потеряет независимость, пока он правит Америкой, то это ляжет позором на весь его срок — как омрачил правление Байдена неудачный вывод войск из Афганистана, после которого его популярность так и не восстановилась. С другой стороны, если Трамп положит конец конфликту на Украине на условиях, с которыми ее граждане будут готовы смириться, то сможет в дальнейшем хвастать тем, что перещеголял в этом смысле Байдена.