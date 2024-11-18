Жест отчаяния. Запад готовит решающий шаг против России

Страны НАТО торопятся передать Киеву вооружения до инаугурации Трампа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Победа Дональда Трампа на выборах в США поставила под вопрос дальнейшую помощь Вашингтона Киеву. Избранный президент и его команда неоднократно критиковали администрацию Байдена за чрезмерную щедрость в отношении Украины. Однако до инаугурации еще несколько месяцев, и многие западные союзники торопятся передать ВСУ побольше оружия, пока новый хозяин Белого дома не "перекрыл кислород". О том, что они успеют, — в материале РИА Новости.

"Золотые" ракеты

В последние месяцы ВСУ испытывают острый дефицит боекомплекта к западным зенитным ракетным системам. Об этом прямо свидетельствует снизившаяся эффективность ПВО. Противник уже не в состоянии перехватывать большую часть дронов, крылатых и баллистических ракет. Так, утром в среду Россия нанесла массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве. В украинском Генштабе признали, что сбить удалось лишь 37 БПЛА "Герань-2" из 90. Результат, мягко говоря, неважный, учитывая, что небо столицы, по идее, должна защищать мощная группировка ПВО.

Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS Источник изображения: © Фото : Kongsberg

Ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS Киев уже давно получал, что называется, в год по чайной ложке. Такая скупость объясняется тем, что темпы производства этих боеприпасов на Западе не успевают за огромным спросом. Ведь, помимо Украины, в них очень нуждаются, например, Израиль и Тайвань. И, в отличие от киевского режима, они способны заплатить. А деньги серьезные: одну ЗУР для Patriot оценивают в четыре миллиона долларов, для NASAMS — в два-три миллиона.

Проиграв выборы, администрация Байдена решила напоследок расщедриться. В очередной пакет военной помощи включили более пятисот зенитных ракет для ЗРК Patriot и NASAMS на сумму около двух миллиардов долларов. По оценкам американских аналитиков, этого Киеву должно хватить до конца года. Вашингтону придется поторопиться, так как поставки зачастую занимают недели, а то и месяцы. Возможно, Пентагон, чтобы ускорить процесс, выкупит определенное количество ракет у стран-союзниц.

Зенитный ракетный комплекс Patriot Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Помимо ЗУР, Белый дом отправит на Украину подрядчиков для ремонта и обслуживания систем ПВО, истребителей F-16, реактивных артиллерийских установок HIMARS, боевых машин пехоты и танков. "Обеспечение боеспособности этих систем вооружений имеет решающее значение для защиты от российской агрессии", — говорится в заявлении Пентагона.

Подарки от бундесвера

В конце октября канцлер Олаф Шольц отчитался о передаче Киеву зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 20 БМП "Мардер", самоходных гаубиц PZH2000, 155-миллиметровых снарядов и беспилотников различного класса. Всего — на 600 тысяч евро. Бундестаг тут же одобрил следующий пакет на 400 миллионов: два ЗРК IRIS-T SLM, с десяток танков Leopard 1A5 и боеприпасы к ним.

Германия старательно "обезжиривает" собственную армию и экономику ради спасения киевского режима. Однако так будет не всегда. В июле агентство Reuters предупреждало, что Берлин в следующем году собирается в два раза сократить поставки. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны смогла избежать рецессии, однако показатели слабые, надо затыкать дыры в бюджете. Именно из-за экономических трудностей распалась правящая коалиция, а Шольцу грозит досрочная отставка.

Впрочем, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц пообещал в случае прихода к власти предъявить Москве ультиматум: или прекращение огня, или Берлин передает Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 километров и разрешает бить ими вглубь российской территории. Ультиматум сомнительный. У немецких ВВС около 600 Taurus, их сняли с производства в 2010-м. Вряд ли бундесвер отдаст все, а несколько десятков ракет погоды не сделают.

Ракета Taurus KEPD-350 Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350

Кроме того, российские войска ПВО уже научились уверенно сбивать британские Storm Shadow и французские SCALP-EG, близкие по характеристикам и профилю полета к Taurus. Разумеется, перехватывают не все цели, но абсолютное большинство.

Списанное, но опасное

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Украина получит 24 истребителя F-16. Эти машины королевские ВВС списали в ходе перевооружения на F-35. Неизвестно, стоит ли радоваться Киеву: самолеты были в строю по 40-45 лет. Чем техника старше, тем сложнее ее обслуживать. А F-16 — очень требовательный и капризный. Как эти "старички" покажут себя в воздушном бою с современными истребителями — неясно.

Списанной техникой решила поделиться и Австралия. Как отмечает газета Sydney Morning Herald, Канберра ведет переговоры с Вашингтоном о передаче Украине 59 танков Abrams M1A1, снятых с вооружения в июле. Их купили у американцев в 2004-м за 340 миллионов долларов. Эти машины в танковых частях австралийской армии заменят гораздо более современной и продвинутой версией M1A2 SEPv3.

Впрочем, и такая техника способна воевать. Кардинально ситуацию на фронте эти поставки не изменят, но затянуть боевые действия способны. Что, судя по всему, Западу и нужно. Особенно в условиях геополитической неопределенности, которую вызвала в мире победа на выборах Дональда Трампа.