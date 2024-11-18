Системы ПВО "Витязь" и "Викинг" вызвали интерес посетителей Airshow China

Интерес объясняется тем, что эти системы средней дальности постоянно улучшают свои характеристики, отметил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн

ЧЖУХАЙ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Системы средней дальности "Витязь" и "Викинг" вызвали у посетителей международного авиасалона Airshow China в Чжухае наибольший интерес среди российских комплексов ПВО, рассказал ТАСС заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Наибольшей популярностью среди представленных образцов пользуются зенитные ракетные комплексы "Витязь" и "Викинг", - сказал заместитель генерального директора.

По его словам, это объясняется тем, что эти системы средней дальности постоянно улучшают свои характеристики.

Говоря о представленных на выставке российских комплексах ПВО, заместитель генерального директора отметил, что они являются лучшими в мире - каждый в своем классе (дальний, средний и ближний радиусы действия).

Он напомнил, что российские зенитные ракетные системы подтвердили свою эффективность в ходе СВО.

"Во всем мире следят за этим, потому что системы ПВО важны для любого государства", - уточнил Дзиркалн.

Он также отметил высокие качества китайской техники подобного класса. "Надо сказать, что наши партнеры достигли очень больших успехов в производстве техники", - добавил он.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Airshow China представляет модели созданных предприятиями холдинга вооружений и военной техники. В экспозиции представлены ЗРС С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и ЗРК "Викинг" средней дальности, средства ПВО малой дальности - ЗРК семейства "Тор" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1", а также боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)".

Помимо этого гости экспозиции смогут ознакомиться с моделями радиолокационных станций и другими военно-техническими изделиями.