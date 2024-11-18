Войти
ТАСС

Системы ПВО "Витязь" и "Викинг" вызвали интерес посетителей Airshow China

235
0
0
Станция обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК средней дальности "Викинг"
Станция обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК средней дальности "Викинг".
Источник изображения: bmpd

Интерес объясняется тем, что эти системы средней дальности постоянно улучшают свои характеристики, отметил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн

ЧЖУХАЙ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Системы средней дальности "Витязь" и "Викинг" вызвали у посетителей международного авиасалона Airshow China в Чжухае наибольший интерес среди российских комплексов ПВО, рассказал ТАСС заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Наибольшей популярностью среди представленных образцов пользуются зенитные ракетные комплексы "Витязь" и "Викинг", - сказал заместитель генерального директора.

По его словам, это объясняется тем, что эти системы средней дальности постоянно улучшают свои характеристики.

Говоря о представленных на выставке российских комплексах ПВО, заместитель генерального директора отметил, что они являются лучшими в мире - каждый в своем классе (дальний, средний и ближний радиусы действия).

Он напомнил, что российские зенитные ракетные системы подтвердили свою эффективность в ходе СВО.

"Во всем мире следят за этим, потому что системы ПВО важны для любого государства", - уточнил Дзиркалн.

Он также отметил высокие качества китайской техники подобного класса. "Надо сказать, что наши партнеры достигли очень больших успехов в производстве техники", - добавил он.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Airshow China представляет модели созданных предприятиями холдинга вооружений и военной техники. В экспозиции представлены ЗРС С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и ЗРК "Викинг" средней дальности, средства ПВО малой дальности - ЗРК семейства "Тор" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1", а также боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)".

Помимо этого гости экспозиции смогут ознакомиться с моделями радиолокационных станций и другими военно-техническими изделиями. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
С-400 Триумф
Тунгуска
Компании
Алмаз-Антей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ