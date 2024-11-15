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РИА Новости

Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию

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Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: российское оружие вызывает особый интерес

ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя - РИА Новости. Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому оно вызывает особый интерес, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024.

"Все предлагаемые "Рособоронэкспортом" современные образцы подтвердили свои высокие характеристики в условиях реальных боевых действий. Это бронетанковая техника, бронемашины, артиллерийские системы и новейшие средства контрбатарейной борьбы, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и элементы тюнинга, снайперские и высокоточные винтовки российского производства", - сказал Михеев.

Он отдельно отметил очень большой интерес к современным российским боевым самолетам и вертолетам, а также управляемым средствам поражения, в том числе к боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э и новейшим образцам вооружения к нему - легкой многоцелевой управляемой ракете 305Е, противотанковой управляемой ракете "Вихрь", тактической противокорабельной ракете Х-35УЭ и авиационной модульной управляемой ракете Х-38МЛЭ.

"Впервые демонстрируемый за рубежом в ходе выставки в Чжухае как на статической стоянке, так и в летной программе перспективный истребитель Су-57Э, безусловно, вызовет интерес у стратегических партнеров России. Главное конкурентное достоинство истребителя - реальный опыт боевого применения и отличные отзывы Минобороны России о нем", - сказал Михеев.

По его словам, российские системы РЭБ отлично показали себя в реальных условиях. Из экспортных вариантов опыт в подавлении БПЛА имеет комплекс РБ-504П-Э. В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высокие оценки получили система прикрытия объектов "Поле-21Э" и автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Об их эффективности и невозможности преодолеть защиту высказывались производители и эксплуатанты западного высокоточного оружия.

В сегменте БПЛА особое внимание уделяется эффективно применяемым в ходе специальной военной операции образцам, в том числе к разведывательно-ударному комплексу "Орион-Э", разведывательным "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасам "Куб-Э" и недавно выведенному на мировой рынок комплексу "Ланцет-Э".

Также на мировом рынке формируется сегмент безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения касательно собственных вооруженных сил. "Рособоронэкспорт" отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами, отметил Михеев.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ка-52
Х-35
Х-38
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Минoбороны РФ
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Персоны
Михеев Александр
Проекты
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