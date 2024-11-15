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ТАСС

NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса

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Источник изображения: Андрей Ратмиров/ ТАСС

Как отмечает газета, такая позиция может быть связана с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Тема гарантий безопасности будет важнее для Украины в случае "потенциальных переговоров" по урегулированию конфликта, чем территориальный вопрос. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в среду в газете The New York Times (NYT), которая ссылается на источники.

"Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - цитирует издание неназванного украинского чиновника высокого ранга. Как отмечает NYT, такая позиция Киева может быть связана с победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа. "Переговоры должны основываться на гарантиях, - сказал газете секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. - Для Украины нет ничего важнее".

По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Он добавил, что Украину также интересует вопрос "ширины демилитаризованной зоны".

Во время своей предвыборной кампании Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому кризису. Детали своего мирного плана он привести отказался. Президент РФ Владимир Путин назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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