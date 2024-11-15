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ТАСС

Sitronics Space рассматривает возможность запуска двух аппаратов "Киноспутник"

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Логотип компании Открытое акционерное общество "СИТРОНИКС".

Глава компании Павел Черенков отметил, что первый спутник уже практически изготовлен

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Космическая компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) рассматривает возможность подготовки к запуску сразу двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сверхвысокого разрешения "Киноспутник". Об этом ТАСС сообщил глава компании Павел Черенков.

О планах изготовить и запустить один такой аппарат компания "Спутникс" (также входит в Sitronics Group) впервые сообщила в 2021 году.

По словам Черенкова, первый спутник уже практически изготовлен, окончание испытаний планируется в ноябре 2025 года. "На текущий момент это уже высокая стадия готовности аппарата. Возможно, построим еще один к этому же запуску", - поделился он в кулуарах 6-го Евразийского аэрокосмического конгресса.

Космический аппарат "Киноспутник" построен на базе новой платформы для малых спутников "Паллада" и имеет на борту мультиспектральную камеру с пространственным разрешением менее 1 м. Запуск нескольких таких низкоорбитальных аппаратов позволит создать многоспутниковую группировку оперативного ДЗЗ. 

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