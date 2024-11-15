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ТАСС

Белый дом: уходящая администрация даст понять Конгрессу, что Киеву необходима помощь

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Здание конгресса США
Здание конгресса США.
Источник изображения: Сапожников Григорий/ ТАСС

Помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан отказался говорить, в какой форме администрация донесет до законодателей необходимость оказания помощи Украине

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация действующего президента США Джо Байдена даст понять американским законодателям, что в бюджет на нынешний 2025 финансовый год (начался в стране 1 октября) необходимо включить помощь Украине. Об этом сообщил в среду помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

"Вполне логично, что в ближайшие два месяца администрация даст понять Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины на 2025 год, чтобы они могли быть в наилучшей возможной позиции, в наиболее сильной возможной позиции для ведения переговоров, чтобы обеспечить достижение своих целей, чтобы они одержали победу за столом переговоров", - сказал он. Законодатели США до сих пор не одобрили проект бюджета на нынешний финансовый год. Было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.

Салливан отказался говорить, в какой форме администрация донесет до законодателей необходимость оказания помощи Киеву. "Я лишь скажу, что администрация считает необходимым и логичным изыскивать дополнительные ресурсы на 2025 год, поскольку мы делаем то, о чем просил нас Конгресс, а именно распределяем средства, которые они выделили нам на 2024 год", - заключил советник президента США.

По его словам, Байден "четко дал понять и поручил своей команде убедиться, что каждый доллар, который Конгресс разрешил ему потратить, он потратит на нужды Украины до того, как покинет свой пост". "Это доллары, которые он инвестирует в американский военно-промышленный комплекс. По мере того как мы будем поставлять вооружения Украине, будет производиться новое оружие для ВС США. Все эти доллары будут потрачены, все обязательства будут выполнены к тому времени, когда он (Байден - прим. ТАСС) покинет свой пост 20 января", - сказал советник главы государства.

Во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом. 

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Украина
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Трамп Дональд
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