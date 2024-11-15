Шольц сообщил, что шестую систему ПВО IRIS-T поставят Киеву до конца года

ФРГ и Украина также обсудили продолжение оборонного сотрудничества

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что очередную систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T Киев получит до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в своем Telegram-канале.

"Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит на Украину до конца этого года", - приводит слова канцлера пресс-служба. "Зеленский поблагодарил Шольца за значительную военную поддержку со стороны ФРГ", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

11 октября Шольц сообщил, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 млрд евро. В него войдут новые системы ПВО типа IRIS-T и Skynex, зенитные самоходные установки Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды. Германия является крупнейшим в Европе и вторым в мире поставщиком оружия Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву нового вооружения не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.