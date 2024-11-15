Так сдержать: новую Стратегию развития ВМФ подготовят в 2025 году

Будущий облик флота сформируют с учетом опыта СВО

Проект Стратегии развития Военно-морского флота России будет готов в 2025 году, выяснили «Известия». Сейчас он дорабатывается в Морской коллегии РФ, рассказал ее председатель, помощник президента Николай Патрушев. Отдельный документ будет разработан для корабельного состава ФСБ. Подготовить соответствующие документы Владимир Путин поручил летом 2024 года. В основе стратегии должно лежать ускорение сроков и увеличение объема строительства разных типов боевых кораблей и подводных лодок, полагают эксперты. О том, на каких направлениях сконцентрирована работа Морской коллегии — в материале «Известий».

Подготовка Стратегии развития ВМФ

В Морской коллегии России организована доработка Стратегии развития Военно-морского флота России, рассказал «Известиям» помощник президента Николай Патрушев. С этой целью уже создана специальная рабочая группа представителей заинтересованных ведомств и организаций, которая планирует завершить работу над проектом уже в 2025 году, уточнили в пресс-службе Морской коллегии.

— В обстановке возрастающих угроз со стороны США и их союзников должен быть сформирован новый облик Военно-морского флота, способного противостоять современным вызовам и угрозам, в том числе с учетом опыта проведения специальной военной операции, — объяснил Николай Патрушев 13 ноября во время посещения Каспийской флотилии.

Фото: пресс-служба Каспийской флотилии Источник изображения: iz.ru

По его словам, современный Военно-морской флот должен развиваться как единая боевая система, состоящая из ударной, обеспечивающей и обслуживающей подсистем. Формирование такой системы зависит от возможностей судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей промышленности.

Как напомнил Патрушев, в конце июня 2024 года, на совещание по развитию Военно-морских сил России, Владимир Путин поставил задачу решить проблемные вопросы, связанные с низкими темпами строительства кораблей, регулированием ценообразования в кораблестроении, развитием производства российских комплектующих и оборудования.

При этом значительно увеличен объем средств, выделяемых из федерального бюджета на строительство новых кораблей и судов для ВМФ. И эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружения.

На том же совещании Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ. Одним из них и должна стать новая Стратегия развития Военно-морского флота.

Среди наиболее приоритетных направлений работы — производство конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе и обеспечение серийности строительства кораблей.

Фото: пресс-служба Каспийской флотилии Источник изображения: iz.ru

Ранее в интервью «Известиям» Николай Патрушев отметил, что с учетом опыта СВО для отечественной науки и оборонно-промышленных предприятий «актуальным направлением становится создание безэкипажной подводной и надводной морской техники».

— Морские беспилотники имеют несомненные преимущества, такие как исключение рисков потерь экипажа, оснащение полезной нагрузкой различного назначения, маневренность и развитие высокой скорости. Стоит заметить, что помимо новой военно-морской техники будет продолжено использование технологий, доказавших временем свое превосходство, — подчеркнул помощник президента.

Какими могут быть основные положения Стратегии развития ВМФ

Стратегия развития ВМФ — это документ, в котором будут определены будущие угрозы нашей стране с морских направлений и, соответственно, выработано примерное понимание того, как мы будем на эти угрозы реагировать, какие средства для этого использовать, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По мнению эксперта, главными пунктами стратегии должны стать ускорение строительства десантных кораблей, кораблей океанской зоны, фрегатов, модернизация существующих.

— Нужно также продолжать строительство атомных подводных лодок проекта 885. Если с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, все более или менее неплохо, то вот с подводными ударными лодками дела похуже. Думаю, что в стратегии будет фигурировать увеличение строительства кораблей и ударных подводных лодок. Кроме того, важно продолжать строительство тральщиков. Сейчас в новых условиях минная опасность и разные опасности из-под воды будут представлять большую угрозу, чем раньше, — считает Дмитрий Болтенков.

Подводная лодка проекта 885 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ministry of Defence of the Russi

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, в документе должно найти отражение дальнейшее развитие стратегического ядерного флота России, как с баллистическими ракетами на борту, так и с многоцелевыми.

— Надо строить крейсеры боевые — ракетные, с ядерными силовыми установками, эсминцы и корветы. Целую линейку таких кораблей. А также развивать судостроительную промышленность, которой сейчас не хватает для строительства кораблей, — отметил он.

С необходимостью сокращать сроки строительства кораблей и увеличивать объемы, согласился военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Разумеется, надо думать об искусственном интеллекте, о различных беспилотниках надводных. Это надо рассматривать как отдельное направление. Их нужно вводить на вооружение кораблей, — считает он.

Еще одно важное направление — развитие морской авиации как отдельного рода вооруженных сил и разведывательной авиации в составе ВМФ.

— Безусловно, надо развивать морскую авиацию, — уверен Виктор Литовкин. — Хотя идут споры, нужны авианосцы или не нужны. На мой взгляд, авианосные ударные группировки у России быть должны. Мы сейчас здесь проигрываем ведущим странам мира. У Бразилии есть, у Испании есть, а у великой страны, у которой армией считается лучшей в мире, нет авианосных ударных группировок.

По его словам, БПЛА сейчас необходимы для решения задач в зоне СВО, но понадобятся ли они в дальнейшем — пока вопрос.

— Подводный беспилотник «Посейдон» у нас мощный, но предназначен всё-таки для сдерживания ядерной войны. Дроны нужны для конвенциальных войск, вооруженных конфликтов и защиты Северного морского пути. Тем более, что у нас достаточно много противников. Но в будущем мы же не будем воевать с США беспилотниками. Обмен ядерными ударами это не предполагает. Поэтому приоритетнее другие направления, — полагает Виктор Литовкин.

Российский беспилотный подводный аппарат торпедного типа «Посейдон» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Что касается направлений, которые требуют усиления, эксперты назвали Арктику, Дальний Восток и Балтику, которая, по мнению Дмитрия Болтенкова, «становится возможным полем борьбы в будущем в связи с тем, что все окружающие ее страны вошли в состав НАТО».

Николай Патрушев на Каспии

13 ноября Николай Патрушев ознакомился с возможностями Каспийской флотилии, уделив внимание вопросам оснащенности ее соединений современными видами вооружения и внедрению передовых технологий. За полгода прошедшие после вступления в должность помощника президента, он уже посетил основные места базирования флотов и флотилий ВМФ и многие кораблестроительные предприятия.

В этот раз совместно с главнокомандующим ВМФ России Александром Моисеевым и командующим Каспийской флотилией Олегом Зверевым, Патрушев рассмотрел стоящие перед ВМФ задачи по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Отдельное внимание помощник президента обратил на важность дальнейшего развития комплексной инфраструктуры базирования Каспийской флотилии.

Как выяснилось на встрече, в Морской коллегии разрабатывается ещё и отдельный проект Стратегии развития корабельного состава органов ФСБ. Для решения задач по защите и охране границы также необходимо планомерное совершенствование подготовки экипажей, систем управления, обеспечения, связи и условий базирования кораблей ФСБ.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан Источник изображения: iz.ru

Председатель Морской коллегии ознакомился с ходом боевого дежурства моряков-пограничников на базе кораблей Погрануправления ФСБ по Дагестану и обсудил поставленные вопросы с его начальником Андреем Карпенко.

На встрече поднимались также вопросы международного сотрудничества в регионе и итоги состоявшихся в акватории Каспия российско-азербайджанских учений пограничных ведомств.

— К Каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и Евросоюза, которые продолжают попытки оказать тотальное давление на государства, проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, для вовлечения их в свою орбиту влияния, — подчеркнул он. — Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций.

Во время визита Патрушев также возложил венок к мемориалу, установленному в память о погибших в результате теракта в Каспийске 1996 году.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан Источник изображения: iz.ru

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