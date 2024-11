Так сдержать: новую Стратегию развития ВМФ подготовят в 2025 году

Будущий облик флота сформируют с учетом опыта СВО

Проект Стратегии развития Военно-морского флота России будет готов в 2025 году, выяснили «Известия». Сейчас он дорабатывается в Морской коллегии РФ, рассказал ее председатель, помощник президента Николай Патрушев. Отдельный документ будет разработан для корабельного состава ФСБ. Подготовить соответствующие документы Владимир Путин поручил летом 2024 года. В основе стратегии должно лежать ускорение сроков и увеличение объема строительства разных типов боевых кораблей и подводных лодок, полагают эксперты. О том, на каких направлениях сконцентрирована работа Морской коллегии — в материале «Известий».

В Морской коллегии России организована доработка Стратегии развития Военно-морского флота России, рассказал «Известиям» помощник президента Николай Патрушев. С этой целью уже создана специальная рабочая группа представителей заинтересованных ведомств и организаций, которая планирует завершить работу над проектом уже в 2025 году, уточнили в пресс-службе Морской коллегии.

— В обстановке возрастающих угроз со стороны США и их союзников должен быть сформирован новый облик Военно-морского флота, способного противостоять современным вызовам и угрозам, в том числе с учетом опыта проведения специальной военной операции, — объяснил Николай Патрушев 13 ноября во время посещения Каспийской флотилии.

По его словам, современный Военно-морской флот должен развиваться как единая боевая система, состоящая из ударной, обеспечивающей и обслуживающей подсистем. Формирование такой системы зависит от возможностей судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей промышленности.

Как напомнил Патрушев, в конце июня 2024 года, на совещание по развитию Военно-морских сил России, Владимир Путин поставил задачу решить проблемные вопросы, связанные с низкими темпами строительства кораблей, регулированием ценообразования в кораблестроении, развитием производства российских комплектующих и оборудования.

При этом значительно увеличен объем средств, выделяемых из федерального бюджета на строительство новых кораблей и судов для ВМФ. И эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружения.

На том же совещании Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ. Одним из них и должна стать новая Стратегия развития Военно-морского флота.

Среди наиболее приоритетных направлений работы — производство конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе и обеспечение серийности строительства кораблей.

Ранее в интервью «Известиям» Николай Патрушев отметил, что с учетом опыта СВО для отечественной науки и оборонно-промышленных предприятий «актуальным направлением становится создание безэкипажной подводной и надводной морской техники».

— Морские беспилотники имеют несомненные преимущества, такие как исключение рисков потерь экипажа, оснащение полезной нагрузкой различного назначения, маневренность и развитие высокой скорости. Стоит заметить, что помимо новой военно-морской техники будет продолжено использование технологий, доказавших временем свое превосходство, — подчеркнул помощник президента.

Стратегия развития ВМФ — это документ, в котором будут определены будущие угрозы нашей стране с морских направлений и, соответственно, выработано примерное понимание того, как мы будем на эти угрозы реагировать, какие средства для этого использовать, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По мнению эксперта, главными пунктами стратегии должны стать ускорение строительства десантных кораблей, кораблей океанской зоны, фрегатов, модернизация существующих.

— Нужно также продолжать строительство атомных подводных лодок проекта 885. Если с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, все более или менее неплохо, то вот с подводными ударными лодками дела похуже. Думаю, что в стратегии будет фигурировать увеличение строительства кораблей и ударных подводных лодок. Кроме того, важно продолжать строительство тральщиков. Сейчас в новых условиях минная опасность и разные опасности из-под воды будут представлять большую угрозу, чем раньше, — считает Дмитрий Болтенков.

Подводная лодка проекта 885

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ministry of Defence of the Russi