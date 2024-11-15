И грянул дрон: как работают операторы беспилотников Zala

На счету бойцов батальона спецназначения десятки единиц уничтоженной бронетехники и артиллерии

Дроны-камикадзе «Ланцет» и разведчики Zala заслужили свою славу с 2022 года, когда стали одним из основных средств борьбы с дальнобойной западной артиллерией. Эти машины уничтожили и большое количество иностранной бронетехники, поставленной на Украину для контрнаступления. Их применение в ВС РФ постоянно наращивается. О том, как работают расчеты знаменитых комплексов в 56-м отдельном батальоне специального назначения 51-й гвардейской Донецкой армии, узнали «Известия».

Как работают расчеты беспилотников

Техник БПЛА Zala с позывным Малой показывает нам часть инструментов и нехитрых ремонтных принадлежностей, которые берет с собой группа для запуска машины. В коробках разложены отвертки, клей, ткань, различные виды скотча и прочие знакомые любому мастеру мелочи. Только применяются они в поле, и при работе постоянно в уме идет счет времени — враг ищет позиции запуска и места посадки беспилотников.

— Команда запуска стоит из двух человек: один оборудует самолет, а второй — пневматическую катапульту, с помощью которой мы его запускаем. Соблюдать темп очень важно, это безопасность. Мы находимся в полях, никто не знает, кто над нами может летать. Ты не можешь заранее взять, собрать самолет и приехать на место с уже готовым. Это наша жизнь, жизни наших людей, — рассказывает Малой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В своей боевой работе он уже сталкивался с нештатными ситуациями. Рассказывает, что однажды залип клапан в воздушной системе катапульты — нередкая ситуация в любом пневматическом оборудовании при перепадах температуры и влажности. Но в данном случае ее пришлось быстро устранять в ходе выполнения боевой задачи.

Малой жил в Макеевке и до 2022 года работал экспедитором, а в начале специальной военной операции пошел добровольцем. До беспилотной авиации в батальоне был и стрелком, и в группах эвакуации. Он 2001 года рождения, поэтому с подросткового возраста жил на войне, никуда не уезжал из родного города и застал все события боевых действий в Донбассе. Когда уходил на службу, то шел еще не в ВС РФ, а в Народную милицию ДНР. В то время батальон специального назначения был известен под названием «Хан» — по позывному своего первого командира, создавшего специальное подразделение в ополчении ДНР в 2014 году.

За компьютерами работают операторы БПЛА комплекса Zala «Ланцет». Они также выполняют задачи по двое, один — на разведчике, второй — на ударной машине, если будет обнаружена цель. Подготовка рассчитана на взаимозаменяемость, но у самих пилотов есть сложившаяся специализация.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Меня мобилизовали, был медиком, потом в штурмовой группе. Поставили на квадрокоптеры, мне не понравилось, и я обратно ушел в штурмовую группу. А когда подписал контракт, меня поставили на «Залу», — рассказывает оператор с позывным Череп.

Он родом из Тюменской области, дома ждут мама и три сестры. По призыву Череп служил в 36-й мотострелковой бригаде пулеметчиком и много раз участвовал в крупных учениях, включая международные. Та подготовка и закалка, которые он получил, помогали ему уже на СВО. Он рассказывает, что всегда хотел служить в специальном подразделении, уже на спецоперации сознательно попал в отдельный батальон спецназначения.

Череп рассказывает, что кроме работы с БПЛА-камикадзе выполняются и задачи по разведке и корректировке артиллерии.

— Испытав то, где я был, где ходили и работали, я понимаю, что без глаз в современной войне сложно, надо помогать парням. Без глаз в воздухе найти того же пулеметчика или автоматический гранатомет сложно, штурмовые группы так не пройдут. Могут, конечно, но лучше обезопасить их, — объясняет боец.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Источник изображения: iz.ru

Он уже участвовал в уничтожении пяти единиц американских гаубиц М777 — одного из тех современных орудий, которое создавало большие проблемы нашим войскам. А во время отступления врага из Авдеевки корректировал наши тяжелые реактивные системы залпового огня по отходящим боевикам.

Как опытные операторы преодолевают вражескую ПВО

Комплекс Zala «Ланцет» хорошо защищен от средств радиоэлектронной борьбы врага и зенитных орудий. Для зенитных управляемых ракет цель также очень сложная. Из эффективных средств борьбы у врага только FPV-дроны-перехватчики. Но и наши комплексы постоянно модернизируются, получая и дополнительные возможности работы в условиях постоянно меняющейся радиоэлектронной борьбы врага, и против средств кинетического поражения.

Старший оператор комплекса с позывным Луг рассказывает, что преодоление вражеской ПВО и зон работы РЭБ — это в первую очередь опыт и знание своего района действий. Луг прошел весь путь бесплиотчика: от квадрокоптеров «Мавик» до «больших птиц». А в армию пришел до СВО, в 2021 году добровольцем. До службы работал шахтером в одной из небольших шахт Донбасса. Потом, уже в ходе СВО, участвовал в боях за Мариуполь, в боевой группе в качестве разведчика-санитара.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Самая запомнившаяся моя цель — это когда «Ланцетом» по танку на авдеевском направлении год назад отработали. Это были первые наши опыты, тогда мы только получили новую технику и только начинали ее применять в бою. Первое лучше запоминается, — рассказывает Луг.

Перед применением комплекса расчеты проходили курсы подготовки. Но и Луг, и Череп говорят, что кроме курсов важен и тот багаж знаний, которые получаешь в ходе боев на земле, опыт разведчика и даже простые знания солдата, которые позволяют вовремя спрятаться от вражеского огня или замаскироваться.

— Враг постоянно ищет расчеты, потому что «Ланцеты» постоянно поражают их технику, артиллерию, бывает, даже пехоту. И даже «Хаймарс» могут применить против нас. Мы должны постоянно за безопасностью следить, делать всё очень быстро, но правильно. Каждая минута на счету, — резюмирует Луг.

Дмитрий Астрахань