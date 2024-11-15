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Интерфакс-АВН

В России завершается годовой эксперимент по имитации космической экспедиции на Луну

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SIRIUS-23
SIRIUS-23.
Источник изображения: tvzvezda.ru

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Как ожидается, в четверг на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в Москве завершится годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-23 по имитации долгосрочной экспедиции на Луну.

Как сообщили в ИМБП РАН, эксперимент завершится в 13:00 по московскому времени - экипаж покинет "космический корабль" после 366 суток, проведенных в изоляции. В его составе командир Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина, Рустам Зарипов (все - Россия) и Ольга Мастицкая (Белоруссия).

По данным института, эксперимент воспроизводил условия полета за пределы низкой околоземной орбиты, включая длительную изоляцию, отрыв от привычных условий обитания, выполнение научной и профессиональной деятельности космонавта, в том числе работ "на поверхности Луны".

"В программу имитации долгосрочной лунной миссии входили задачи по дистанционному управлению роботизированными аппаратами на поверхности спутника (в том числе, с задержкой по времени), облету Луны с поиском места посадки и проведению напланетных операций в составе группы из четырех человек", - сообщили в ИМБП РАН.

Там заявили, что программа научных и операционно-технических исследований выполнена в полном объеме, экипаж провел более 70 научных исследований по различным направлениям.

"Полученные экспериментальные данные позволят выявить индивидуальную стратегию адаптации организма к условиям длительной космического полета и научно обосновать методы профилактики негативных воздействий техногенной среды обитания", - сказали в институте.

14 ноября 2023 года на базе ИМБП РАН начался международный эксперимент по имитации межпланетного космического полета SIRIUS-23 продолжительностью 365 суток.

По словам директора ИМБП РАН Олега Орлова, базовым партнером проекта является Национальная академия наук Белоруссии, также в эксперименте приняли участие международные организации и ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.

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