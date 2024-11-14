Польша не хочет передавать Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО

Речь идет о защите воздушного пространства со стороны альянса, отметил президент республики Анджей Дуда

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Польша не передаст Украине обещанные ей истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны НАТО. Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда после переговоров с генсеком альянса Марком Рютте в Варшаве.

"Пока у нас не будет абсолютных гарантий [защиты воздушного пространства со стороны НАТО], мы не сможем передать наши самолеты, так как они нам нужны для обеспечения безопасности здесь", - сказал Дуда на пресс-конференции, трансляцию которой вела его канцелярия.

8 июля в офисе Владимира Зеленского сообщили, что в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО.