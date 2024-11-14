Боррель: ЕС потребуются "колоссальные усилия", чтобы заменить помощь США Украине

Помощь Вашингтона Киеву на 25% превосходит объемы помощи со стороны сообщества, отметил глава дипломатической службы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен будет предпринять колоссальные финансовые и промышленные усилия, чтобы суметь компенсировать военную помощь Вашингтона Киеву, которая сейчас на 25% превосходит объемы помощи со стороны сообщества. Об этом заявил уходящий глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям сообщества и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

"США предоставили Украине на 25% больше военной помощи, чем Евросоюз. Чтобы Евросоюз смог компенсировать помощь США, потребуются огромные промышленные и финансовые усилия", - сказал он. В то же время Боррель выразил надежду, что Трамп "не сделает на посту президента" все то, о чем он "заявлял в ходе предвыборной кампании", включая возможное ограничение поставок Киеву.