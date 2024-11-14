Боррель призвал отвергнуть возможное соглашение по Украине между РФ и США

Речь идет о сценарии, при котором их разработают без участия Брюсселя и Киева, отметил глава дипломатической службы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сообщество должно отвергнуть договоренности об урегулировании конфликта на Украине, если их разработают Россия и США без участия Брюсселя и Киева.

Такую позицию он изложил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям ЕС и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

"Евросоюз не может допустить заключения соглашений между Россией и США, которые оставят в стороне Евросоюз или Украину. Это отвергнет Украина, и это должен отвергнуть Евросоюз", - сказал Боррель.