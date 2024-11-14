SPA: наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Путиным украинский конфликт

Стороны рассмотрели несколько вопросов и тем, представляющих взаимный интерес

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Украине.

Об этом сообщило в среду Саудовское агентство печати.

В сообщении государственного агентства отмечается, что стороны рассмотрели "ряд вопросов и тем, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие российско-украинского кризиса и усилий, предпринятых в этом направлении".

Кроме того, агентство сообщило, что в ходе разговора обсуждались "выдающиеся отношения между Саудовской Аравией и Россией, а также усилия, направленные на повышения уровня отношений между двумя странами".