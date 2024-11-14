Дания станет участником программы Artemis по сотрудничеству в космосе

Она стала 48-й страной, подписавшей соглашение, сообщает агентство Ritzau

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр высшего образования и исследований Дании Кристина Эгелунд подписала соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords. В результате королевство получило возможность участвовать в возглавляемой США международной программе Artemis, сообщает агентство Ritzau.

Дания стала 48-й страной, подписавшей соглашение. Министр назвала договор "чрезвычайно важным для Дании и датской космической отрасли", так как он дает доступ к разработке новых технологий и "открывает двери, прежде всего, для датской науки".

Соглашение Artemis Accords - международный договор об освоении космоса, подготовленный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Его подписание означает, что его участники не только признают лидирующую роль США в освоении космического пространства, но и верховенство их национального законодательства в этой области.

США заявили о лунной программе Artemis, которая предусматривает создание окололунной пилотируемой станции Gateway, в 2019 году. В мае 2020 года стало известно, что администрация Дональда Трампа (президент США в 2017-2021 годах) готовит международный договор о добыче ресурсов на спутнике Земли. Этот документ, получивший название "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords), устанавливает правила для партнеров США, которые присоединяются к американской лунной программе.