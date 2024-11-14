Лавров: приход Трампа не изменит отношение США к ситуации на Украине

Вашингтон хочет оставить все под своим контролем, заявил глава МИД РФ

ТАСС, 13 ноября. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение к украинскому кризису, Вашингтон хочет оставить все под своим контролем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры интервью были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве. Да и Евросоюз - это уже теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане. Как это будет делаться, как они себе представляют осуществление своих контрольных функций в новых условиях - это можно по-разному делать. Я не берусь гадать. Но то, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем, у меня нет сомнений", - сказал он.

Во время предвыборных мероприятий Трамп пообещал в случае своего возвращения в Белый дом урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации. Детали своего мирного плана политик называть отказывался. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.