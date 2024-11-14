Белоусов и генсек ОДКБ обсудили развитие военного сотрудничества

Стороны также поговорили о подготовке к заседанию в Астане

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов обсудили в Москве вопросы военного сотрудничества и перспективы его развития, ход подготовки к заседанию в Астане. Об этом сообщили в Минобороны России.

"13 ноября 2024 года в городе Москве состоялась рабочая встреча министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках Организации и перспективы его развития, а также ход подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане", - сказали там.