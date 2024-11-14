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Партнерки онлайн казино: как выбрать реферальную программу?

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веб-казино
Партнерские программы веб-казино.
Источник изображения: Casino

Интернет предлагает широкий спектр способов заработка. Можно получать доход без вложений. Минимальными рисками обладают партнерки веб-казино. Профит у них неограничен. Не требуется профильное образование. Достаточно распространять реферальную ссылку в сети. Проект предоставит необходимые промоматериалы.

Особенности, типы, определение

Под партнерскими программами понимают тип сотрудничества, предполагающий продвижение товаров/услуг сторонней компании. В сфере iGaming необходимо рассказывать о преимуществах игры в интернет-казино, привлекая на сайты дополнительных игроков. 

За каждого зарегистрированного посетителя вебмастер получает вознаграждение. Его тип можно выбрать на этапе регистрации. Доступно 3 варианта:

  • СРА - одноразовая премия за каждого игрока - 5-200$;
  • RevShare - процент от всех депозитов привлеченных клиентов - 5-50%;
  • Hybrid - объединяет оба варианта.

Дополнительный доход вебмастера получают за привлечение партнеров. Размер премии в этом случае составляет 2-5% от их профита. 

Варианты оплаты: какие финансовые направления доступны?

Популярные партнерки по казино предлагают широкий набор платежных инструментов. Поддерживаются следующие способы вывода:

  • карты Visa, Mastercard;
  • ЭПС Skrill, Neteller, WebMoney;
  • криптокошельки. 

Минимальная сумма - 20-50$. Сроки выплат составляют 1-10 дней. Вывод в 90% случаях осуществляется раз в месяц. Некоторые проекты выплачивают деньги вебмастерам дважды за отчетный период. 

Какую программу выбрать?

В сети работает несколько сотен партнерок. Однако далеко не все делают выплату заработанных средств. Чтобы не мириться с обманом, стоит сотрудничать с максимально надежными проектами на https://rankaffiliate.ru/best-casino-affiliate-program/. Лучшими считаются:

  • PD Partners;
  • Metatonkens;
  • Riobet Affiliates;
  • R2D Partners;
  • Spinarium.

Эти партнерки предлагают высокие проценты вебмастерам. Создали отличные промоматериалы. Доступен VIP-менеджер в режиме 24/7. Можно воспользоваться помощью ИТ-специалистов для размещения мини-игр, лонгридов, баннеров на своих сайтах. Вывод средств проводится без задержек и комиссий.

Критерии выбора программы?

Важно, чтобы с партнером было выгодно и комфортно сотрудничать. При выборе программы стоит учесть:

  • методы оплаты;
  • размер и тип премии;
  • сроки вывода;
  • промоматериалы;
  • комиссии;
  • набор веб-казино и прочее.

Важно тщательно изучить правила. Некоторые способы продвижения брендов запрещены. При привлечении клиентов с их помощью вознаграждение выплачено не будет. Также сотрудничество окажется под вопросом. Может быть снижен процент доходности с реферала.

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