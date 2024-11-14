Рютте признал проигрышное положение Украины на фронте

Генсек НАТО подчеркнул, что военная поддержка Киева странами альянса остается чрезвычайно важной

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина в настоящее время проигрывает на фронте России. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Варшаве. Ее транслировала пресс-служба НАТО.

"Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину и мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории, в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий", - сказал он, подчеркнув, что военная поддержка Киева странами НАТО остается чрезвычайно важной.

Рютте также сообщил, что обсудил с властями Польши усиление обороны альянса. "Мы обсудили, как усилить нашу оборону, инвестируя больше в наши возможности и увеличивая наше производство", - добавил он. По его словам, альянс должен увеличивать оборонное производство подобно тому, как это делают Россия и Китай.