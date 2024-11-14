"Русские витязи" рассказали об особенностях летной программы в Чжухае

Владимир Кочетов указал на основное ноу-хау, которое заключается в использовании управляемого вектора тяги в демонстрационных полетах

ЧЖУХАЙ /Китай/, 13 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Пилотажная группа "Русские витязи", принимающая участие в демонстрационных полетах на авиасалоне Airshow China в Чжухае (южная провинция Гуандун), показывает фигуры высшего пилотажа, которые мало кто может продемонстрировать на тяжелых истребителях. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС штурман-летчик 237-го Центра показа авиационной техники подполковник Владимир Кочетов из "Русских витязей".

"Мы здесь впервые на самолетах СУ-35. В последний раз мы здесь были в 2016 году и еще на самолетах СУ-27. С тех пор мы получили на вооружение Су-35С и Су-30СМ. Соответственно, мы стараемся максимально использовать возможности авиатехники. В частности, мы демонстрируем полет в составе шести самолетов СУ-35. Такой строй мало кто может, в принципе, продемонстрировать на тяжелых истребителях", - рассказал он.

Говоря об особенностях своей летной программы на авиасалоне, Владимир Кочетов указал на основное ноу-хау, которое заключается в использовании управляемого вектора тяги в демонстрационных полетах, что можно четко отследить при выполнении парного пилотажа, когда ведущий остается с хвостовым ведомым и они начинают встречный синхронный пилотаж. Включены туда также элементы с использованием режима маневр, пояснил он.

Кроме того, по его словам, одиночный пилотаж, который выполняет ведущий в конце программы, включает в себя такие элементы, как столб, кадушка и разворот за критические углы атаки. "В плане демонстрационных полетов этого еще никто не делал, потому что ни у кого нет такой матчасти", - отметил летчик.

Владимир Кочетов рассказал и о сложностях в этой программе для пилотажной группы. "Для ведомых самое сложное в этой программе удержаться на месте, несмотря на все маневры и сложность условий выполнения пилотажа. Искушенный зритель может заметить, что нет двух одинаковых вылетов, в каждом вылете каждый ведомый борется со своими отклонениями, иногда очень успешно, иногда не совсем успешно, но основная задача - это не испортить картину, чтобы выдержать строй и показать свое мастерство. Для ведущего - это очень переменчивые погодные условия", - рассказал летчик.

При выполнении летной программы на авиасалоне, по его словам, приходится учитывать и изменчивую картину по ветру, который вносит свои коррективы, а также активное воздушное движение вокруг аэродрома. "К каждому вылету самая серьезная подготовка идет", - констатировал он.

Программа в Чжухае

Полеты пилотажной группы "Русские витязи" стали яркой частью российского участия в авиасалоне. Согласно программе, вылеты запланированы на каждый день до 17 ноября, когда выставка завершит свою работу.

Экипаж прибыл в Китай на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, летчики пилотажной группы привезли новую программу. Они впервые демонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. Также будут показаны зрителям такие фигуры, как групповая петля Нестерова, косая петля в плотной пирамиде, двойной боевой разворот, перестроение в стрелу, петля в стреле, синхронные бочки, синхронный колокол, зеркало, роспуск тюльпана.