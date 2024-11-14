Лавров прокомментировал заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения

Это те же "минские договоренности в новой упаковке", отметил глава МИД РФ

ТАСС, 13 ноября. Предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения - те же "минские договоренности в новой упаковке", даже хуже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: "Ну вот, что потеряно - того не вернешь, давайте как-то заморозимся". Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну - они все равно говорят о том, что "давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим". Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже", - сказал он.