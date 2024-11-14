Патрушев указал на необходимость формирования нового облика ВМФ РФ

Председатель Морской коллегии также обратил внимание на необходимость развития флотилии и предприятий кораблестроения на Каспии

КАСПИЙСК /Дагестан/, 13 ноября. /ТАСС/. Развитие комплексной инфраструктуры Каспийской флотилии должно быть продолжено, чтобы сформировать новый облик ВМФ России с расширенными задачами, способного противостоять современным вызовам и угрозам. На это, как и на необходимость поддержки судостроительных предприятий, указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, посещая военно-морскую базу кораблей Каспийской флотилии.

Патрушева сопровождали главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и командующий Каспийской флотилией Олег Зверев. Председатель Морской коллегии указал на необходимость развития флотилии и предприятий кораблестроения на Каспии.

Помощник президента РФ назвал задачами ВМФ в регионе гарантированное обеспечение мира на Каспии, укрепление геополитического и экономического положения РФ. Для этого, указал он, необходимо расширить круг задач ВМФ РФ и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь российского флота.

Ознакомившись на борту малого ракетного корабля в составе Каспийской флотилии с докладами о работе подразделения, Патрушев оставил запись в книге почетных гостей. "Вы служите на современном боевом корабле, способном решать возложенные задачи. Желаю, чтобы это делалось всегда качественно и результативно", - подчеркнул помощник президента РФ.