Ростех провел стратегическую сессию по цифровой трансформации.

Участники обсудили актуальные задачи для внедрения цифровых технологий на предприятиях ОПК и предложили пути их решения

Госкорпорация Ростех выступила организатором стратегической сессии «Цифровая трансформация», в которой также приняли участие специалисты Росатома, Ростелекома, ведущие эксперты России в области ИТ и цифровизации. Участники отметили чрезвычайную востребованность цифровых технологий в современных производственных процессах, прежде всего для предприятий оборонно-промышленного комплекса, обозначили существующие трудности при их внедрении и предложили пути решения.

«Это вторая стратегическая сессия, объединившая предприятия Корпорации вокруг задач цифровой трансформации. В непростой геополитической ситуации развитие и масштабное внедрение отечественных решений является важным условием безопасной и эффективной работы предприятий ОПК и выполнения гособоронзаказа. Наиболее уязвимыми здесь, конечно, являются значимые объекты критической инфраструктуры, безопасность которых должна быть обеспечена в первую очередь. Только вместе, за счет обмена опытом мы сможем справиться с этой непростой задачей. На пути продвижения к экономике данных новые формы будет приобретать и искусственный интеллект, как технология, являющаяся для нас стратегическим приоритетом», — подчеркнул заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Среди преимуществ, возникающих в результате внедрения цифровых технологий в производственные процессы, руководитель направления информационных технологий Ростеха Антон Поликарпов назвал «значительное ускорение бизнес-процессов, повышение загрузки оборудования и эффективности использования рабочего времени, а также увеличение скорости выпуска продукции».

«В целом, они приводят к повышению производительности труда и одновременно снижают человеческий фактор и степень участия человека в процессах производства. Это особенно актуально в современных условиях, когда перед отечественной промышленностью остро стоит вопрос нехватки рабочих кадров», — уточнил он.

Основным препятствием на пути внедрения ИТ-решений участники сессии определили недостаток зрелых отечественных продуктов в некоторых сегментах.

По словам руководителя Центра цифровизации организаций оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ВНИИ «Центр» Минпромторга России Андрея Агеева, текущий уровень цифровой зрелости предприятий оборонно-промышленного комплекса оценивается в 50%. В то же время ряд предприятий демонстрируют более высокий показатель: КАМАЗ — около 66%, ОАК — почти 70%. В целом, у предприятий Ростеха он в среднем достигает 60%.

Как отметил Андрей Агеев, в импортозамещении иностранных решений есть позитивные подвижки, в том числе благодаря мерам господдержки. В частности, в сегментах ПО для управления производством и предприятием доля отечественных решений приближается к 100%. В то же время зависимость от иностранных решений остается высокой, хотя в ряде сегментов инженерного ПО (CAD, ECAD, CAE) доля отечественного софта за последние два года ощутимо выросла.

Представитель ФГУП «ВНИИ «Центр» обратил внимание на необходимость совершенствования подходов к цифровизации и цифровой трансформации госкорпораций и организаций промышленности, в том числе на актуальность внедрения таких инновационных технологий, как сопровождение полного жизненного цикла на доверенных отечественных программно-аппаратных комплексах; испытания на основе цифровых двойников; цифровая оценка соответствия выпускаемой промышленной продукции и новых образцов изделий требованиям государственных регуляторов и заказчиков.

Все эти направления найдут отражение в актуализированной Стратегии развития Госкорпорации, заявил в своем выступлении заместитель директора департамента стратегии, мотивации и организационной эффективности Ростеха Василий Пономарев.

«Наряду с изменениями социально-экономических и геополитических трендов, в разрабатываемой стратегии будут учтены основные технологические тренды, — сообщил Василий Пономарев. — В качестве примеров таких трендов можно привести развитие роботизации и беспилотников, необходимость формирования цифровых двойников, развитие интернета вещей и искусственного интеллекта. Все это можно объединить понятием цифровая трансформация. В таком контексте крайне важна роль директора по цифровой трансформации как не только координатора внедрения цифровых сервисов, но и своего рода проводника цифровых идей, которые не всегда очевидны для функциональных подразделений».

Директор по цифровой трансформации Ростеха Максим Валин отметил, что Госкорпорация — один из крупнейших потребителей программного обеспечения, ИТ-сервисов и оборудования. Компания динамично наращивает собственные компетенции в их разработке и производстве. Решить все эти сложнейшие задачи цифровой трансформации невозможно, не имея квалифицированных специалистов в различных областях ИТ-отрасли.

«Постоянная динамика развития технологий требует непрерывного повышения квалификации персонала, переосмысления подходов к формированию и развитию кадрового потенциала, мотивации и привлечения молодых специалистов и решения проблем дефицита кадров на периферии. Эти приоритетные задачи и пути их решения звучали в рамках нашей стратегической сессии и лягут в основу в том числе управленческих решений по ее итогам», — пояснил он.

Юлия Цветкова. Источник: Ростех

О привлечении и подготовке специалистов в сфере ИТ, кибербезопасности, искусственного интеллекта и радиоэлектронных технологий для решения задач по цифровизации рассказала директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

Первым большим шагом в этом направлении, отметила Юлия Цветкова, стал запуск в 2023 году корпоративного образовательно-профессионального трека «Код Ростеха». Его программа предусматривает «бесшовную» подготовку кадров: от ИТ-классов для школьников к практико ориентированным программам вузов — участников трека, в рамках которого студенты вовлекаются в проекты реального производства. В треке участвуют шесть федеральных вузов, которые обучают студентов по восьми направлениям подготовки. Ключевым вузом — партнером трека выступает РТУ МИРЭА, на базе которого при поддержке Корпорации реализуется проект передовой инженерной школы СВЧ-электроники, при этом список вузов — партнеров Ростеха и количество направлений подготовки постоянно пополняются.

Подготовкой специалистов в области новых цифровых технологий занимается в контуре Госкорпорации Академия Ростеха, исполнительный директор которой Наталья Белобородова рассказала о работе Центра по развитию цифровых компетенций. В рамках деятельности Центра особое внимание уделяется подготовке специалистов с использованием инновационных моделей обучения. Сегодня Центр реализует более 150 таких программ.

На базе Корпоративной Академии также создано сообщество цифровых и промышленных технологий, объединяющее более 5300 участников. В этом сообществе регулярно проводятся вебинары и другие мероприятия, посвященные таким темам, как большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, сенсорные системы и робототехника, нейротехнологии, а также цифровые двойники и другие технологические решения. Сегодня Академия активно развивает экосистему, которая позволяет работникам организаций Корпорации обмениваться знаниями и опытом, обсуждать актуальные проблемы и находить пути их решения.

«Работа Центра по развитию цифровых компетенций Академии направлена на формирование оптимальной комбинации профессиональных цифровых компетенций и „мягких“ навыков у работников наших предприятий, что необходимо для успешной цифровой трансформации Корпорации и способствует повышению эффективности ее работы и укреплению позиций на рынке», — отметила Наталья Белобородова.

На стратсессии выступили также представители Объединенной двигателестроительной корпорации, КАМАЗа, Объединенной авиастроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии» и других компаний Госкорпорации, которые поделились опытом цифровой трансформации своих предприятий.