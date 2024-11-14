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ТАСС

Эксперт Суворов: снаряды США для самоходки "Пион" не помогут ВСУ

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2С7 "Пион" ВСУ
2С7 "Пион" ВСУ.
Источник изображения: Минобороны Украины

Полковник запаса предположил, что речь может идти о боеприпасах от американских орудий М110 и М115 такого же калибра

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Самоходные пушки 2С7 "Пион" остались у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в единичных экземплярах после уничтожения в начале спецоперации, поэтому появление американских боеприпасов к ним не обеспечит сколько-нибудь заметной пользы на поле боя. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

Ранее газета Bild в своем репортаже из подконтрольной ВСУ части ДНР сообщила, что ВСУ применяют снаряды американского производства для САУ "Пион". Запасы советских боеприпасов для орудия у ВСУ закончились в 2022 году

Суворов предположил, что речь может идти о боеприпасах от американских орудий М110 и М115 такого же калибра. Однако, отметил эксперт, они сняты с вооружения очень давно. "В любом случае, в начале спецоперации "Пионы" российские войска повыбили. И даже если сейчас они снова смогут принести какой-то ущерб, их все равно в итоге поуничтожают. Но, согласно разным данным, их уже действительно мало, все, что осталось - штучные экземпляры. Понятно, что будут неприятным осадком, но, естественно, какого-то решающего перелома они никогда не обеспечат", - рассказал эксперт.

Самоходная пушка 2С7 "Пион" разработана в 1980-х годах и до сих пор считается одной из самых мощных в мире. Пушка "Малка" является ее модернизированным и улучшенным вариантом. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. Скорострельность обновленного орудия составляет до 2,5 выстрела в минуту, дальность - около 50 км. 

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Страны
США
Украина
Продукция
2С7 Пион
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