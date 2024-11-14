Fox: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине

Это нужно для переговоров с РФ, отметил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить специального посланника для ведения переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили несколько источников телеканалу Fox News.

"Будет назначен очень опытный и уважаемый спецпосланник, которому поручат добиться мирного соглашения", - заявил один из источников, добавив, что это назначение может произойти в ближайшее время.

Предполагается, что должность будет неоплачиваемой, как и у Курта Волкера, который с 2017 по 2019 год был спецпредставителем по Украине на добровольной основе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет судить о позиции Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта по конкретным шагам. Россия, добавила Захарова, является самодостаточным государством, которое уважает международное право, готово и открыто к развитию взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений со всем миром.