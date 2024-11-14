Войти
Ростех

Уралвагонзавод вместе с ведущими вузами будет готовить юристов и инноваторов

208
0
0
Уралвагонзавод вместе с ведущими вузами будет готовить юристов и инноваторов
Уралвагонзавод вместе с ведущими вузами будет готовить юристов и инноваторов.
Источник изображения: Фото: Уралвагонзавод

Концерн заключил соглашения с Уральским федеральным университетом и Уральским государственным юридическим университетом о подготовке кадров

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех заключил соглашения с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Уральским государственным юридическим университетом (УрГЮУ) о подготовке квалифицированных кадров для предприятий концерна. Документы подписали заместитель гендиректора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна Роман Васиян, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и ректор УрГЮУ Владимир Бублик.

Соглашения предусматривают целевую подготовку кадров по заказу предприятий УВЗ по направлениям «Управление интеллектуальной собственностью», «Инноватика» и «Юриспруденция». В рамках программ студенты пройдут обучение на спецкурсах вузов, а затем практику и стажировки на заводах концерна под руководством опытных наставников. Специалисты концерна будут курировать студентов на протяжении всего обучения, давать рекомендации при подготовке курсовых и дипломных работ.

В государственной итоговой аттестации будут участвовать представители предприятий. Соглашения дают возможность трудоустройства лучших обучающихся при наличии вакантных должностей в организациях концерна. Ожидается, что программы расширят общий профессиональный кругозор студентов, а также позволят привлечь в УВЗ высококвалифицированные кадры и помогут им быстрее адаптироваться на рабочем месте.

«За последние пять лет благодаря усилиям специалистов всех организаций Уралвагонзавода рост интеллектуальных активов в концерне был увеличен в два раза. Мы на этом не останавливаемся и активно двигаемся дальше, для этого у нас есть необходимый задел. Нужно отметить, что современное развитие интеллектуальной собственности в текущих условиях требует пересмотра традиционных подходов к правовой охране и защите инновационных разработок. Поэтому сегодня руководство концерна особое внимание уделяет развитию сотрудничества с ведущими вузами страны и вопросам обучения — как повышению квалификации уже действующих сотрудников УВЗ, так и подготовке молодых перспективных специалистов для наших предприятий», — сказал заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна УВЗ Роман Васиян.

Как отметил в свою очередь заместитель директора департамента правового обеспечения и интеллектуальной собственности УВЗ Сергей Ананьев, на сегодняшний день подготовка персонала с профессиональной направленностью — одна из главных задач Уралвагонзавода.

«В нашем холдинге активно развивается инновационная деятельность, ведется работа по защите прав и интересов предприятий, в том числе в сфере интеллектуальной собственности. Благодаря соглашениям мы сможем расширить круг будущих квалифицированных кадров для предприятий нашего концерна по востребованным на сегодняшний день направлениям», — сказал Сергей Ананьев.

«Это событие имеет большое значение для нашего вуза, поскольку позволяет стать частью крупного стратегического проекта, отвечающего современным потребностям российской промышленности. Подготовка специалистов для предприятий Уралвагонзавода — это значимый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и укрепление ее технологического суверенитета. Уверен, что совместная работа с УрГЮУ и Уралвагонзаводом позволит создавать востребованные временем образовательные программы, которые будут отвечать самым высоким стандартам и требованиям современного производства. Студентам предоставят доступ к передовым технологиям, практическим знаниям, они получат опыт работы на ведущих предприятиях, что обеспечит их высокую конкурентоспособность на рынке труда», — рассказал первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 06:26
  • 5546
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 03:45
  • 3
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 14.11 00:12
  • 5
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 21:57
  • 1365
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)