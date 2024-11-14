Уралвагонзавод вместе с ведущими вузами будет готовить юристов и инноваторов.

Концерн заключил соглашения с Уральским федеральным университетом и Уральским государственным юридическим университетом о подготовке кадров

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех заключил соглашения с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Уральским государственным юридическим университетом (УрГЮУ) о подготовке квалифицированных кадров для предприятий концерна. Документы подписали заместитель гендиректора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна Роман Васиян, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и ректор УрГЮУ Владимир Бублик.

Соглашения предусматривают целевую подготовку кадров по заказу предприятий УВЗ по направлениям «Управление интеллектуальной собственностью», «Инноватика» и «Юриспруденция». В рамках программ студенты пройдут обучение на спецкурсах вузов, а затем практику и стажировки на заводах концерна под руководством опытных наставников. Специалисты концерна будут курировать студентов на протяжении всего обучения, давать рекомендации при подготовке курсовых и дипломных работ.

В государственной итоговой аттестации будут участвовать представители предприятий. Соглашения дают возможность трудоустройства лучших обучающихся при наличии вакантных должностей в организациях концерна. Ожидается, что программы расширят общий профессиональный кругозор студентов, а также позволят привлечь в УВЗ высококвалифицированные кадры и помогут им быстрее адаптироваться на рабочем месте.

«За последние пять лет благодаря усилиям специалистов всех организаций Уралвагонзавода рост интеллектуальных активов в концерне был увеличен в два раза. Мы на этом не останавливаемся и активно двигаемся дальше, для этого у нас есть необходимый задел. Нужно отметить, что современное развитие интеллектуальной собственности в текущих условиях требует пересмотра традиционных подходов к правовой охране и защите инновационных разработок. Поэтому сегодня руководство концерна особое внимание уделяет развитию сотрудничества с ведущими вузами страны и вопросам обучения — как повышению квалификации уже действующих сотрудников УВЗ, так и подготовке молодых перспективных специалистов для наших предприятий», — сказал заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна УВЗ Роман Васиян.

Как отметил в свою очередь заместитель директора департамента правового обеспечения и интеллектуальной собственности УВЗ Сергей Ананьев, на сегодняшний день подготовка персонала с профессиональной направленностью — одна из главных задач Уралвагонзавода.

«В нашем холдинге активно развивается инновационная деятельность, ведется работа по защите прав и интересов предприятий, в том числе в сфере интеллектуальной собственности. Благодаря соглашениям мы сможем расширить круг будущих квалифицированных кадров для предприятий нашего концерна по востребованным на сегодняшний день направлениям», — сказал Сергей Ананьев.

«Это событие имеет большое значение для нашего вуза, поскольку позволяет стать частью крупного стратегического проекта, отвечающего современным потребностям российской промышленности. Подготовка специалистов для предприятий Уралвагонзавода — это значимый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и укрепление ее технологического суверенитета. Уверен, что совместная работа с УрГЮУ и Уралвагонзаводом позволит создавать востребованные временем образовательные программы, которые будут отвечать самым высоким стандартам и требованиям современного производства. Студентам предоставят доступ к передовым технологиям, практическим знаниям, они получат опыт работы на ведущих предприятиях, что обеспечит их высокую конкурентоспособность на рынке труда», — рассказал первый проректор УрФУ Сергей Кортов.