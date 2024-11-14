«Росэлектроника» и Российская академия наук создадут суперкомпьютер нового поколения.

От предшественников он будет отличаться более высокой пиковой производительностью и максимально возможным использованием отечественной элементной базы

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создаст новый суперкомпьютер для Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН). Новые решения смогут применяться для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на базе научно-образовательных учреждений и промышленных предприятий. Работа над высокопроизводительным вычислительным кластером будет вестись в рамках реализации соглашения, заключенного между Научно-исследовательским центром электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) холдинга «Росэлектроника» и ОИВТ РАН.

При создании высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса будет использоваться опыт разработки и производства предыдущих поколений суперкомпьютеров НИЦЭВТ — «Ангара-К1», Desmos и Fisher, в том числе технологии погружного охлаждения. От предшественников создаваемый вычислительный кластер будет отличаться более высокой пиковой производительностью и максимально возможным использованием отечественной элементной базы.

Его основой станет коммуникационная сеть «Ангара», созданная специалистами НИЦЭВТ. «Ангара» — это первый российский интерконнект для создания на основе множества распределенных вычислительных машин суперкомпьютеров высокой производительности, вычислительных кластеров для обработки больших данных и расчетов на основе сверхмасштабируемых параллельных алгоритмов.

«Сейчас мы прорабатываем технические характеристики нового суперкомпьютера — определяем количество узлов, их память, архитектуру процессоров и число ядер. Возможности интерконнекта „Ангара“ дают возможность реализовать проект любой сложности и сконцентрировать в единой сети мощности тысяч компьютеров. Такой подход позволяет задействовать для решения суперкомпьютерных задач уже имеющееся оборудование, а не строить суперкомпьютеры с нуля. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на другие институты и научные центры России», — прокомментировал генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов.

«Стратегическое партнерство с НИЦЭВТ позволит нам совместно создать высокопроизводительную вычислительную систему и расширить наши возможности в исследовании сложных процессов в энергетике и теплофизике. ОИВТ РАН обладает большим опытом использования передовых вычислительных методов, включая методы первопринципного моделирования и молекулярной динамики для научных исследований. Увеличение мощности вычислительных ресурсов позволит значительно повысить точность, темп и эффективность наших исследований. Это сотрудничество внесет большой вклад в прогресс российской науки и технологий», — сказал директор ОИВТ РАН Олег Петров.