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Техкульт

Первая орбитальная солнечная станция начнет питать Исландию энергией к 2036 году

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Орбитальная станция

Несмотря на экологическую привлекательность солнечной энергии, ее сбор на Земле ограничен суточным циклом Солнца и погодными условиями. Однако ученые еще с 1970-х годов предлагают решение в виде размещения солнечных коллекторов на геосинхронной орбите, где они смогут получать солнечный свет непрерывно.

Энергия, собранная огромными массивами фотоэлектрических панелей, будет преобразовываться в микроволны и передаваться на наземные приемники, которые снова превратят ее в электричество. Теоретически, три таких установки могли бы обеспечить Землю всей необходимой ей энергией. Однако реализация проекта сталкивается с серьезными инженерными и экономическими проблемами. Требуемая площадь орбитальной станции и наземного приемника огромна, а стоимость запуска и обслуживания астрономически высока. Кроме того, солнечные панели являются не самым эффективным способом выработки энергии, а многоступенчатая передача на большие расстояния увеличивает потери. По оценкам НАСА, такая энергия будет в десятки раз дороже наземных возобновляемых источников. Несмотря на эти трудности, компания Space Solar ведет активные исследования в этой весьма перспективной области. Space Solar планирует создать демонстрационную орбитальную установку в Исландии к 2036 году и изучает возможность запуска дополнительных площадок для приема энергии в ряде других стран. Компания утверждает, что благодаря ее разработкам солнечная энергия с орбиты может стать конкурентоспособной по цене и доступной круглосуточно.

Александр Козырев

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NASA
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