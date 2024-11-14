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Техкульт

Авиалайнер со смешанным крылом Natilus готов бросить вызов Boeing и Airbus

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Natilus

Современная аэрокосмическая архитектура сформировалась без малого столетие назад. Однако новые технологии берут свое, поэтому вполне естественно, что самолеты уже совсем недалекого будущего внешне будут все больше отличаться от своих предшественников.

Аэрокосмический стартап Natilus (Калифорния) бросил вызов своим могущественным конкурентам Airbus и Boeing, предложив концепцию пассажирского авиалайнера Horizon со смешанным крылом. Было бы преувеличением назвать ее революционной, поскольку она существует с 20-х годов прошлого века и уже частично воплотилась в 70-е годы в стратегическом бомбардировщике ВВС США B-1 Lancer. Основное преимущество планера со смешанным крылом в отсутствии стыка между крылом и фюзеляжем, что значительно снижает сопротивление и добавляет крыльям подъемной силы за счет всего корпуса. Смешанная схема также дает возможность увеличить внутреннее пространство для размещения грузов, топлива и пассажиров. Авиалайнер Horizon сможет перевозить до 200 пассажиров, при этом расходовать почти на треть меньше топлива и сократит количество вредных выбросов наполовину. Будучи на 40 % больше по внутреннему объему, он однако будет соответствовать классу узкофюзеляжных Boeing-737 и Airbus A320. По мнению экспертов, с учетом серьезных проблем, которые сегодня испытывает Boeing, Natilus имеет хорошие шансы отвоевать у него нишу на рынке производства гражданских самолетов. Ожидается, что коммерческие продажи Horizon начнутся в начале 2030-х годов.

Александр Агеев

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing-737
А320
В-1В Lancer
Компании
Airbus
Boeing
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