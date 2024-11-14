На экспортную версию Су-57 подписали первые контракты

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к истребителям пятого поколения

ЧЖУХАЙ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Первые подписанные контракты на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 уже есть. Об этом сообщил российским журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, который в среду посетил авиасалон Airshow China в китайском городе Чжухай (южная провинция Гуандун).

"Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружений и военной техники. По Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет", - сказал он, отметив высокий интерес к данной машине, которая накануне была представлена на авиасалоне.

Глава "Рособоронэкспорта" также объяснил ожидания и эффект от демонстрации образцов российской техники на площадке в Чжухае. "Экономический эффект один: наше присутствие на рынках, то, что наши партнеры из дружеских стран хотят покупать российское вооружение - надежное, себя зарекомендовавшее и, соответственно, поддержать нашу промышленность экспортными заказами с тем, чтобы имелась возможность дальнейшего развития, и из поколения в поколение мы уже создавали новые образцы уже на следующие 10-15 лет", - указал Александр Михеев.

В Ростехе Су-57Э называют звездой российской экспозиции на выставке, отмечая его способность применять управляемые высокоточные средства поражения и его малую заметность для средств обнаружения. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

Экспортный вариант Су-57 выставлен на Airshow China на открытой площадке рядом с летным полем. Участники выставки имеют возможность сфотографировать боевую машину и ознакомиться с ее характеристиками. 12 ноября он поднялся в воздух в первый день работы выставки, что стало его мировой премьерой.