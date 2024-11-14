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ТАСС

"Калашников" начал поставки гражданских беспилотников для ГТЛК

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Легионер Е29
Электрический самолет вертикального взлета и посадки «Легионер Е29» ГК «Тихие крылья» представила на форуме «Армия-2024». Ф.
Источник изображения: Владислав Филиппов/Mashnews

В первую партию вошли БЛА "Легионер G29s" и "Легионер Е29" с установленной полезной нагрузкой

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Тихие rрылья" (входит в концерн "Калашников") начало отгрузку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Планируется поставить большинство БПЛА до конца 2024 года. В первую поставку вошли БЛА "Легионер G29s" и "Легионер Е29" с установленной полезной нагрузкой: фотокамеры PhaseOne и RX1RM2, воздушный лазерный сканер LiAIR Н800, наземный комплект аппаратуры связи "Тукан", - сообщили там.

В пресс-службе пояснили, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа с гибридной силовой установкой "Легионер" предназначены для аэрофотосъемки, перевозки грузов, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, противопожарного патрулирования, выявления нарушений в охранной зоне, ледовой разведки. Комплексы устойчивы к плохой погоде. 

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