В преддверии капитуляции украинской хунты натовские "ястребы" пытаются посильнее напугать партнеров. Цель очевидна: Америке надоело быть главным спонсором альянса, и она намерена переложить финансовое бремя на европейцев. При этом старательно умалчивая, что платить тем придется не только за поддержание боеспособности организации. Речь идет скорее о том, что Европе придется финансировать его полную перестройку и перевооружение.

"Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул ключевую роль ядерных сил России, удерживающих западный мир от прямого и открытого конфликта с Москвой, — сообщает американский Military Watch Magazine. — Выступая 10 ноября на оборонном саммите в Чехии, он заявил, что ядерный арсенал — главное отличие России от афганского “Талибана”* в том, что касается способности сражаться с силами НАТО. “Я абсолютно убежден, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине и выбивали бы их оттуда”, — добавил он".

Вызывает искренне удивление способность адмирала Бауэра на ходу менять убеждения и мнения. Сегодня он клянется, что НАТО легко разгромит русских. А недавно столь же искренне утверждал совсем иное. "Председатель военного комитета НАТО открыто признал ошибки, — писал австрийский EXXpress минувшей зимой. — В интервью газете Financial Times он заявил, что в 2023 Запад был "слишком оптимистичен" в отношении прогнозов о том, как будет развиваться ситуация".

В то же самое время (!) британский The Economist цитировал иные высказывания того же адмирала Бауэра. "Поражение Украины станет психологическим ударом для Запада и придаст смелости Путину. Это не означает, что он воспользуется своими преимуществами незамедлительно, — сообщало авторитетное издание. — "Непосредственной угрозы для НАТО нет", — говорит адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет альянса. Союзники расходятся во мнениях о том, сколько времени потребуется России для восстановления своих вооруженных сил до довоенного уровня".

Вот и думай, что стало причиной такого раздвоения личности голландского военного! То ли адмирал страдает шизофренией, то ли слишком часто прибегает к национальным методам расширения сознания…

Предполагать подобное заставляет объективная оценка ситуации на поле боя. Российская армия давит на ослабевшие ВСУ на всех участках фронта, где ведутся активные боевые действия. Особенно это заметно на Кураховском направлении и в Курской области, где даже элитные части хунты не останавливают выдавливающие их российские силы.

Комментируя откровения раздираемого противоречиями адмирала, авторы MWM признают: "На фоне все более угрожающих потерь в рядах ВСУ в западном мире формируется новый консенсус о том, что конфликт проигран и западному блоку необходимо планировать будущее, в котором значительная часть Украины — если не вся ее территория — окажется под контролем или влиянием России". Тут стоит вспомнить, что совсем недавно издание US News and World Report назвало российскую армию сильнейшей в мире. Что примечательно, следом за нею расположились армия США (второе место) и Израиля (третье), а европейские армии оказались заметно ниже.

Что же вынуждает Роба Бауэра отрицать очевидное и выдавать желаемое за действительное? Самый вероятный ответ звучит просто: НАТО необходимо любыми средствами обеспечить боеспособность в ситуации, когда Америка может внезапно сократить или даже прекратить финансирование альянса. А то и вовсе покинуть его: Дональд Трамп уже намекал на такую возможность, и у него, что самое неприятное для Брюсселя, есть возможность сделать это.

С чем останется Европа, если Америка покинет Североатлантический альянс? Перспективы европейской безопасности в таком случае печальны. Весной нынешнего года, когда преимущество армии России в конфликте на Украине стало бесспорным, американский журнал Foreign Policy цитировал неназванного дипломата одной из стран альянса: "НАТО практически забыла о своих вооруженных силах. Их численность была совершенно недостаточна в случае серьезного кризиса".

Вот как это, по данным FP, выглядит в цифрах. В 2023 году американские вооруженные силы недовыполнили план по набору более чем на 41 тысячу человек: численность действительных американских военнослужащих стала самой низкой за последние 80 лет. Британская армия регулярно с 2010 года терпит неудачу при вербовке новобранцев, а в Германии, несмотря на масштабную кампанию по призыву, количество военнослужащих сократилось на 1500 человек.

И это не все. Запасы вооружений и боеприпасов в европейских арсеналах НАТО достигли предельных минимальных значений: все скормлено ненасытной Украине. Быстро пополнить их, как признают западные политики и военные, невозможно. Плюс к тому, сейчас Россия по темпам производства боеприпасов и вооружений опережает Запад в разы, а по некоторым показателям — на порядок. Даже если в Европе сумеют нарастить выпуск того, чего не хватает армии, российский ВПК сумеет адекватно ответить на это.

Что остается Старому Свету, если он останется один на один с Россией, из которой за последние годы европейские и американские пропагандисты вылепили новую "империю зла"? Выбор очевиден: или срочно увеличивать ассигнования на оборону и пытаться восстановить армии до уровня "холодной войны", или сделать вид, что НАТО уже победило.

Первый путь для Европы слишком дорог. Насколько, доказывает политический кризис в Германии, причиной которого стала невозможность дальнейшего финансирования Киева за счет простых немев. Финансовая ситуация в других ведущих державах Старого Света не лучше: что в Великобритании, что во Франции. Так что о срочном пополнении и перевооружении армий (по крайней мере, в ближайшее время) Европа может забыть. К тому же воюющие страны все равно делают это быстрее, чем пытающиеся избежать прямого вовлечения в конфликт. Остается прикинуться, что все идет отлично, и продолжать уверять всех, что Европа могла бы завалить Россию одной левой, не будь у Москвы ядерного оружия.

Правда, адмирал Бауэр, похоже, сам не верит адмиралу Бауэру. Говоря про "мы бы уже давно были на Украине", он одновременно рассуждает о недопустимости признания победы России. "Любое инициированное избранным президентом США Дональдом Трампом мирное соглашение, которое позволит президенту России Владимиру Путину заявить о своей победе на Украине, подорвет американские интересы <…> — цитирует голландского военного The New York Times. — В обширном интервью, данном в кулуарах Европейского оборонного саммита в Праге, адмирал Роб Бауэр заявил: "Если позволить такой стране, как Россия, победить, одержать верх в этой ситуации, то каким сигналом это станет для других автократических государств в мире, где у США также есть свои интересы?"".

Интересы-то есть, господин адмирал, — возможностей защищать их явно недостаточно! Потому и собирается Дональд Трамп отвлечься от внешнеполитических проблем и "перезапустить" Америку. Как и какой ценой остальные страны НАТО в это время станут обеспечивать свою безопасность, его волнует постольку поскольку. Так что проще, пожалуй, и правда убедить всех, что Россия как военная держава ни на что не способна, закрыть глаза — и повернуться к ней спиной. Глядишь, пронесет!..

Антон Трофимов

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность