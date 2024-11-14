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Военное обозрение

Камера FPV-дрона запечатлела момент поражения «Ланцетом» БТР Stryker ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» очередного американского БТР Stryker ВСУ.

На кадрах, снятых камерой летевшего на боевое задание FPV-дрона, можно увидеть, как американскую боевую машину, передвигавшуюся вдоль бескрайних русских полей, внезапно поразил «Ланцет», вследствие чего БТР ВСУ загорелся, однако продолжил ехать по проселочной дороге. Дальнейшая судьба Stryker и его экипажа неизвестна, однако не исключено, что БТР впоследствии был добит снявшим происшествие FPV-дроном.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что из-за больших потерь бронетехники ВСУ власти США намереваются выделить Украине еще 212 БТР Stryker. Партия бронемашин включена в последний пакет помощи США на 425 млн долларов. При этом американское издание Forbes отмечает, что основным местом использования ВСУ БТР Stryker является захваченный Киевом приграничный район Курской области. До этого настолько массово их больше нигде не применяли. Значительное количество бронетехники западного производства уже уничтожено и захвачено ВС РФ.

Кроме того, в ряде источников появилась информация о том, что украинское командование накапливает силы для нового наступления. Несмотря на то, что предполагаемые даты и направление еще неизвестны, имеются сведения о технике, которую противник концентрирует на удалении от фронта. В частности, для предполагаемого наступления украинское командование сумело накопить 221 американских БТР Stryker, 170 шведских БТР Pbv 302, 128 французских БТР VAB, около 20 немецких и датских танков Leopard, 10 самоходных зенитных установок Gepard, а также 17 вездеходов Bandvagn 206 и 10 БМП Bradley.

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