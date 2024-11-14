Захарова: полеты Су-57 показали серьезность намерений РФ в сфере ВПК

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия приветствует любое международное сотрудничество, которое ведется на равноправной основе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полеты российского истребителя пятого поколения Су-57 на международном авиасалоне Airshow China в городе Чжухай продемонстрировали непревзойденные качества боевого самолета и стали красноречивым свидетельством серьезных намерений России в сфере ВПК. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международный "дебют" Су-57 в Китае стал ярким и красноречиво говорит о нашем самом серьезном настрое на данном направлении", - сказала она, отметив, что эксперты в области военной техники оценили "непревзойденные качества" Су-57, продемонстрированные на авиасалоне.

Захарова подчеркнула, что Россия приветствует любое международное сотрудничество, которое ведется на равноправной основе. В этой связи она отметила, что проводимый с 1996 года авиасалон Airshow China дает возможность всем заинтересованным сторонам демонстрировать свои достижения. Российское участие в авиасалоне в Чжухае способствует укреплению отраслевой кооперации и продвижению российской продукции на мировые рынки, заключила Захарова.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку к применению оружия.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.