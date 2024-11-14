МИД РФ будет судить о позиции Трампа по Украине по конкретным шагам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что "нужно оценивать шаги, конкретные поступки, свершенные дела или, если речь идет о намерениях, то, по крайней мере, официально озвученные в определенной ипостаси"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия будет судить о позиции избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта по конкретным шагам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как намерениям - словам [Трампа] президент РФ Владимир Путин дал оценку, выступая на валдайском заседании, отметив, что они заслуживают внимания, а как действиям - то нужно, чтобы они свершились, тогда будем их комментировать", - сказала Захарова, отвечая на вопрос об оценке намерений Трампа по завершению конфликта на Украине.

Дипломат подчеркнула, что "нужно оценивать шаги, конкретные поступки, свершенные дела или, если речь идет о намерениях, то, по крайней мере, официально озвученные в определенной ипостаси". "Вот тогда это можно оценивать, - отметила она. - А когда грядет, но не понятно что, плюс еще опровергается тут же, думаю, что это есть как раз характеристика американского политического ландшафта".

Россия, по словам официального представителя МИД, является самодостаточным государством, "которое уважает международное право, готово и открыто к развитию взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений со всем миром". "Мы умеем отвечать, давать отпор, защищая национальные интересы на основе международного права", - заключила Захарова.