Австралия отклонила предложение испанской Navantia о поставке новых фрегатов

Испанская судостроительная компания Navantia выбыла из международного тендера, который проводят власти Австралии, чтобы определить генподрядчика программы Sea 3000, в рамках которой для национального флота построят 11 многоцелевых фрегатов. Как сообщает Infodefensa со ссылкой на источники в Канберре, дальнейшая борьба развернется между немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и японской Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Официально решение еще не объявлено.

Минобороны Австралии объявило тендер в рамках программы Sea 3000 в начале этого года. Первоначально к участию в конкурсе привлекли четыре компании: помимо упомянутых Navantia, MHI и TKMS, на потенциальный контракт претендовала южнокорейская Hanwha Ocean (ранее – Daewoo Shipbuilding and Marines Engineering, DSME).

Спуск на воду ракетного эсминца "Брисбен" класса "Хобарт" (ВМС Австралии) Adelaide Now

На начальном этапе тендера отмечались преимущества Navantia: за последние два десятилетия испанская компания построила для австралийского флота корабли и суда суммарным водоизмещением свыше 110 тысяч тонн. Это два универсальных десантных корабля (вертолетоносца) "Аделаида" и "Канберра", три эсминца типа "Хобарт" и два корабля снабжения "Столварт" и "Сэпплай". Кроме того, были поставлены 12 десантных катеров типа LLC на базе испанской модели LCM-1E длиной 23 метра и весом 110 тонн в полной загрузке каждый.

Тем не менее Комитет национальной безопасности (NSC, подчиняется кабинету министров Австралии) выбрал для участия в финале тендера японское и немецкое предложения. Испанская и южнокорейская компании выбыли из гонки за контракт, оцениваемый в 11 млрд австралийских долларов (более 6,77 млрд евро по текущему курсу).

Победителя конкурса определят в 2025 году, а в 2029 году австралийский флот должен получить первый фрегат серии. По требованиям тендера, первые три корабля подрядчик построит на собственных мощностях, а производство следующих развернется на австралийских верфях.

Mitsubishi Heavy Industries участвует в тендере с проектом на базе японского фрегата класса "Могами" (30FFM), а ThyssenKrupp Marine Systems предлагает широко известный дизайн линейки MEKO A-200.

Еще весной 2023 года власти Австралии инициировали программу Sea 3000 из-за задержки и перерасхода средств на постройку серии тяжелых фрегатов класса "Хантер", за производство которых отвечает британская компания BAE Systems. Изначально планировалась закупка девяти таких кораблей, а стоимость всей программы оценили в 45 млрд австралийских долларов (около 26,8 млрд евро). Теперь же правительство решило сократить закупку до шести единиц. Головной фрегат, который начали строить минувшим летом, обещают сдать в 2034 году, а остальные передать австралийскому флоту к началу 2040-х годов.