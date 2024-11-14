Войти
Flotprom

Австралия отклонила предложение испанской Navantia о поставке новых фрегатов

183
0
0

Испанская судостроительная компания Navantia выбыла из международного тендера, который проводят власти Австралии, чтобы определить генподрядчика программы Sea 3000, в рамках которой для национального флота построят 11 многоцелевых фрегатов. Как сообщает Infodefensa со ссылкой на источники в Канберре, дальнейшая борьба развернется между немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и японской Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Официально решение еще не объявлено.

Минобороны Австралии объявило тендер в рамках программы Sea 3000 в начале этого года. Первоначально к участию в конкурсе привлекли четыре компании: помимо упомянутых Navantia, MHI и TKMS, на потенциальный контракт претендовала южнокорейская Hanwha Ocean (ранее – Daewoo Shipbuilding and Marines Engineering, DSME).

Спуск на воду ракетного эсминца "Брисбен" класса "Хобарт" (ВМС Австралии)

Adelaide Now


На начальном этапе тендера отмечались преимущества Navantia: за последние два десятилетия испанская компания построила для австралийского флота корабли и суда суммарным водоизмещением свыше 110 тысяч тонн. Это два универсальных десантных корабля (вертолетоносца) "Аделаида" и "Канберра", три эсминца типа "Хобарт" и два корабля снабжения "Столварт" и "Сэпплай". Кроме того, были поставлены 12 десантных катеров типа LLC на базе испанской модели LCM-1E длиной 23 метра и весом 110 тонн в полной загрузке каждый.

Тем не менее Комитет национальной безопасности (NSC, подчиняется кабинету министров Австралии) выбрал для участия в финале тендера японское и немецкое предложения. Испанская и южнокорейская компании выбыли из гонки за контракт, оцениваемый в 11 млрд австралийских долларов (более 6,77 млрд евро по текущему курсу).

Победителя конкурса определят в 2025 году, а в 2029 году австралийский флот должен получить первый фрегат серии. По требованиям тендера, первые три корабля подрядчик построит на собственных мощностях, а производство следующих развернется на австралийских верфях.

Mitsubishi Heavy Industries участвует в тендере с проектом на базе японского фрегата класса "Могами" (30FFM), а ThyssenKrupp Marine Systems предлагает широко известный дизайн линейки MEKO A-200.

Еще весной 2023 года власти Австралии инициировали программу Sea 3000 из-за задержки и перерасхода средств на постройку серии тяжелых фрегатов класса "Хантер", за производство которых отвечает британская компания BAE Systems. Изначально планировалась закупка девяти таких кораблей, а стоимость всей программы оценили в 45 млрд австралийских долларов (около 26,8 млрд евро). Теперь же правительство решило сократить закупку до шести единиц. Головной фрегат, который начали строить минувшим летом, обещают сдать в 2034 году, а остальные передать австралийскому флоту к началу 2040-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Южная Корея
Компании
BAE Systems
DSME
MHI
Navantia
ThyssenKrupp
Проекты
MEKO 200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 06:26
  • 5546
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 03:45
  • 3
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 14.11 00:12
  • 5
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 21:57
  • 1365
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)