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Украинские боевики сумели возобновить применение САУ 2С7 «Пион» в зоне СВО, которую они активно использовали в начале конфликта. По крайней мере, о наличии данного орудия на позициях ВСУ под Торецком пишет немецкое издание Bild.

Корреспондент газеты, побывавший в расположении украинской армии недалеко от вышеупомянутого населенного пункта, пишет, что ВСУ используют самую тяжелую в мире пушку, которая весит 60 тонн и имеет длину ствола в 12 метров, предназначенную для уничтожения бетонных укреплений.

В то же время в материале говорится, что в последнее время данные САУ украинскими войсками не применялись из-за отсутствия боеприпасов под них. Запасы 203-мм снарядов, массой в 100 кг каждый, доставшиеся Украине в «наследство» от СССР, были полностью исчерпаны.

Теперь же, как пишет Bild, ВСУ удалось вернуть «Пионы» на фронт благодаря недавним поставкам снарядов из США. В гигантских самоходных гаубицах теперь используются американские боеприпасы производства 50-60-х годов прошлого века для САУ М110 и гаубиц М115.

Напомним, что до вступления в должность победившего на недавних президентских выборах Дональда Трампа остается ещё более двух месяцев. За это время администрация Байдена попытается передать Киеву как можно больше вооружений, о чем уже заявили несколько представителей действующих американских властей.