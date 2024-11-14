WP: не все республиканцы поддерживают Трампа в вопросе Украины

По сведениям газеты, конгрессмен Майк Уолтц выступает за снятие для Киева ограничений на удары западным дальнобойным оружием по территории России

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Многие республиканцы в американском Конгрессе не разделяют скептицизма избранного президента США Дональда Трампа в отношении поддержки Украины и считают необходимым продолжить финансирование военных планов Киева. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По ее сведениям, конгрессмен Майк Уолтц, предложенный Трампом на пост помощника по национальной безопасности, выступает за снятие для Украины ограничений на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Уолтц утверждает, что Вашингтон должен наращивать военную поддержку киевского режима, если российское руководство откажется от переговоров по украинскому урегулированию на условиях США.

Ранее Уолтц критиковал американского президента Джо Байдена за "недостаточные усилия по закрытию лазеек", позволяющих России экспортировать нефть и газ на мировые рынки. По мнению газеты Politico, назначение Уолтца в новую администрацию сигнализирует о готовности Вашингтона ужесточить меры против поставок российских энергоносителей.

По оценкам WP, Трамп сделал лояльность главным условием для получения должности в своей администрации. Поэтому те, кто ранее высказывался в поддержку дальнейшего финансирования Украины, могут поменять свою позицию. При этом подавляющее число республиканцев разделяет мнение Трампа о необходимости усиления борьбы с растущим глобальным влиянием Китая, отмечает издание.