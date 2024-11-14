Шахназаров: "Мосфильм" в 2023 году передал армии 36 танков

Студия также отправила в войска шесть боевых машин пехоты и восемь тягачей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Мосфильм" в 2023 году передала Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть боевых машин пехоты (БМП) и восемь тягачей. Об этом рассказал директор "Мосфильма", народный артист России Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В 2023 году мы передали Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны - забрали эти машины", - сказал он.