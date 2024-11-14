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ТАСС

Молдавия хочет укрепить ПВО для перехвата залетающих с Украины дронов

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Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом заявил премьер страны Дорин Речан, комментируя информацию о трех беспилотниках, которые упали на юге, в центре и севере республики в минувшие дни

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости укреплять ПВО страны, чтобы обнаруживать и уничтожать беспилотники, залетающие с территории соседней Украины.

"Нам необходимо укрепить способность нашей страны справляться с рисками в области безопасности, включая наращивание возможностей по обнаружению и нейтрализации дронов, отклоняющихся на территорию Республики Молдова", - сказал Речан на брифинге после заседания правительства, комментируя информацию о трех беспилотниках, которые упали на юге, в центре и севере республики в минувшие дни. Полиция опубликовала фотографии дронов, которые были изготовлены из картона и не были оснащены взрывчаткой.

МИД Молдавии возложил ответственность за нарушение воздушных границ на РФ, назвав это "недружественным жестом", накануне этот вопрос был поднят на встрече с послом РФ Олегом Озеровым. Дипломат отверг обвинения, отметив, что они носят бездоказательный характер, так как Кишинев не представил информацию о принадлежности БПЛА. Он также подчеркнул, что во всех предыдущих случаях, когда РФ обвиняли в связи с обнаружением дронов, выяснялось, что речь идет об обломках украинских средств ПВО.

Молдавская сторона уже неоднократно выступала с обвинениями в адрес РФ в связи с обнаружением обломков БПЛА на своей территории, хотя большую часть из них специалисты определяли как разгонные блоки украинских ракет ПВО. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными обвинения Кишинева в якобы имевшем место нарушении воздушного пространства Молдавии российскими БПЛА и категорически отвергла их. 

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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