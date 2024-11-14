Захарова заявила, что Запад не настроен на мир

Он намерен продолжать гибридную войну против России, считает директор департамента информации и печати МИД РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Запад не хочет мира и намерен продолжать гибридную войну против России руками киевского режима. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Достижение мира в планы Запада не входит, - отметила она. - Там по-прежнему намерены продолжать гибридную войну против нашей страны руками киевского режима "до последнего украинца".

В подтверждение сказанного официальный представитель дипведомства обратила внимание на обнародованное во вторник заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который призвал страны - члены Североатлантического альянса "подтвердить приверженность сохранению курса войны". По его словам, натовцы "должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе: должны повысить цену для Путина и его авторитарных друзей".

"Это официальное заявление содержит призыв не к деэскалации, не к мирным переговорам или политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни", - констатировала дипломат, попутно выразив недоумение, как можно "соединить в одних и тех же головах проведение псевдомирных конференций и продвижение неких "мирных" инициатив с прямым декларированием курса на войну". "Очевидно, все то, что западники и их подопечные на Банковой выдают за некие "мирные" инициативы, просто является ложью", - сделала она однозначный вывод.

Призыв генсека НАТО, добавила Захарова, подкрепляется аналогичными заявлениями из столиц натовских государств, в частности из Вашингтона. "Те, кто еще находится в Белом доме, и те, кто только собирается туда прийти, - все они говорят о том, что нужно продолжать идти тем же путем", - подчеркнула она.