Николай Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы

Новый пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Альбатрос" (заводской номер 1801) проекта 03050 (шифр "Гюйс") Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на военно-морском параде в Балтийске, 28.07.2024.

ЦАМТО, 13 ноября. Корабельный состав погранслужбы ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы со стороны иностранных спецслужб и экстремистских формирований.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

"Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций, – отметил Н.Патрушев. – В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решать задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надежно обеспечить защиту и охрану государственной границы".

"Решению этих важных задач будет способствовать развитие корабельного состава, совершенствование подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

Помощник президента РФ на базе кораблей погрануправления ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников. Н.Патрушев обсудил вопросы совершенствования работы пограничников с начальником погрануправления Андреем Карпенко, подняв также вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана.