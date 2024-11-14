Польша поставила Киеву более 350 танков с начала СВО

Также Украине предоставили 14 истребителей МиГ-29

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Польша поставила Киеву более 350 танков, 14 истребителей МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24 с начала конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют результаты специального доклада варшавского Центра восточноевропейских исследований, которые приводит канцелярия польского президента.

"Из почти 800 танков, которые получила Украина, более 350 были предоставлены Польшей. Эта цифра превышает общее количество, переданное Соединенными Штатами, Великобританией, Германией, Швецией, Норвегией и Испанией", - говорится в докладе. Подчеркивается, что польская армия передала ВСУ также 14 германских танков Leopard А4, 280 модернизированных советских танков T72M, T72M1 и T72M1R и 60 польских PT-91 Twardy.

Помимо того, Варшава передала Киеву более 20 единиц авиатехники. "В общей сложности 14 наших самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24 были переданы украинским ВВС для усиления их мощи, больше передали только США", - следует из доклада центра. Польша также направила ВСУ десятки беспилотников для ближней разведки и сотни дронов-камикадзе.

Кроме того, в докладе утверждается, что Киев получил из Польши более 100 млн единиц боеприпасов различных типов и калибров. В рамках инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов Варшава выделила 100 млн евро.

Всего, согласно документу, военная помощь Польши для Украины оценивается более чем в 14 млрд злотых или около $3,23 млрд.