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ТАСС

Захарова: ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ будет разрушительным

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Москва расценит это как вступление стран - участниц НАТО в прямой вооруженный конфликт, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва расценит разрешение Киеву бить вглубь территории России как вступление стран - участниц НАТО в прямой вооруженный конфликт, ответ РФ на соответствующее решение будет неминуемым и разрушительным для Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на публикацию в британской прессе о намерении премьер-министра страны Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона попытаться убедить действующего президента США Джо Байдена дать разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа. Отмечалось, что в Лондоне есть надежды, что Белый дом даст согласие на такой шаг.

"В случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них", - предостерегла официальный представитель МИД РФ. 

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