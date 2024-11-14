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ТАСС

Польша обучила более 25 тыс. украинских военных

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Инструктор французской армии (справа) проверяет миномет перед тем, как украинские солдаты начнут стрелять из него во время учений с французскими военными в военном учебном комплексе в Польше 4 апреля 2024 года
Инструктор французской армии (справа) проверяет миномет перед тем, как украинские солдаты начнут стрелять из него во время учений с французскими военными в военном учебном комплексе в Польше 4 апреля 2024 года.
Источник изображения: © AFP 2024 WOJTEK RADWANSKI

Варшава сама и в сотрудничестве с партнерами организовала более 500 учебно-тренировочных программ для ВСУ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Польские специалисты обучили более 25 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные специального доклада варшавского Центра восточноевропейских исследований, которые приводит канцелярия польского президента на своем сайте.

"На сегодняшний день мы обучили около 25 000 украинских солдат, 14 500 из них - в рамках миссии [ЕС по военной помощи Украине] EUMAM", - говорится в тексте доклада. Польша готовит пилотов, танкистов, артиллеристов, специалистов тылового обеспечения и техников, поясняется в документе. Отмечается, что Варшава сама и в сотрудничестве с партнерами организовала более 500 учебно-тренировочных программ для ВСУ.

8 ноября лидеры ЕС на саммите в Будапеште продлили на два года миссию Евросоюза по подготовке военных для Украины и выделили ей бюджет в размере €409 млн. Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества с момента запуска своей миссии 17 октября 2022 года подготовили 60 тыс. солдат и офицеров ВСУ для ведения боевых действий против России. 

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