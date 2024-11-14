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ТАСС

Россия и Индия будут сотрудничать в разработке новых вариантов "Панциря"

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Панцирь С-1
Панцирь С-1.
Источник изображения: Александр Уткин

Соответствующее соглашение заключили Bharat Dynamics Limited и "Рособоронэкспорт"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индийская компания Bharat Dynamics Limited (BDL) и российский "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) подписали в Гоа меморандум о сотрудничестве, направленный на совместную разработку модернизированного варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" в интересах вооруженных сил южноазиатской республики. Об этом в Х сообщила пресс-служба BDL.

ЗРПК "Панцирь-С1" наземного и морского базирования был разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП) в середине 1990-х годов. Как указано в официальных материалах РОЭ, комплекс предназначен для противовоздушной обороны (ПВО) малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения.

Вооружение "Панциря" составляют 12 ракет класса "земля - воздух" 57Э6 и две автоматические пушки калибра 30 мм. Комплекс может поражать одновременно до четырех целей в радиусе 20 км ракетным и до 3 км пушечным вооружением на высоте от 15 метров до 15 км, включая дозвуковые крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Модульный принцип позволяет размещать систему на любой платформе: на гусеничном, на колесном шасси с формулой 8x8, в прицепе или стационарно.

Разработанный как для автономной, так и для комплексной работы с другими системами ПВО, "Панцирь-С1" обеспечивает широкое покрытие от крупномасштабных воздушных атак. Он может нейтрализовать воздушные угрозы, летящие со скоростью до 1 тыс. м/с, включая беспилотники и вертолеты, и эффективно функционирует даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Как отметил портал Army Recognition, благодаря технологиям РОЭ, а также наличию производственных мощностей и опыта сотрудничества с Россией BDL может локализовать производство "Панцирей" в соответствии с инициативой "Делай в Индии" (Make in India), направленной на снижение зависимости Нью-Дели от импортной продукции.

В июне Минобороны республики озвучило перечень требований, предъявляемых к современным мобильным комплексам ПВО, которые ведомство хотело бы принять на вооружение. В их числе зенитные пушки калибром не менее 30 мм, эффективные на расстоянии до 3,5 км, и ракеты с эффективной дальностью 6,5 км и максимальной высотой полета 3 тыс. метров, установленные на шести- или восьмиколесных платформах для обеспечения высокой мобильности.

Как подчеркнул портал, российский ЗРПК полностью удовлетворяет индийским требованиям и может стать стратегическим инструментом для противодействия региональным угрозам.

Москва и Нью-Дели уже давно и плотно сотрудничают в сфере обороны. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2019-го по 2023 год 34% российского экспорта вооружений приходилось на Индию.

В частности, южноазиатская республика приобрела пять комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", на верфях Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в интересах Военно-морских сил Индии строятся фрегаты проекта 11356. Кроме того, в южноазиатской республике локализовано производство автоматов Калашникова "двухсотой" серии. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
АК-74 "Калашников"
С-400 Триумф
Компании
КБП
Концерн Калашников
РОЭ
Проекты
1135 Буревестник
БПЛА
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