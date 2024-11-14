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Flotprom

Канадский адмирал оценил возможности южнокорейской верфи

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Командующий Королевским военно-морским флотом Канады вице-адмирал Ангус Топши посетил штаб-квартиру южнокорейской судостроительной компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане вместе с представителями Управления программы оборонных закупок Кореи (DAPA) и штаба ВМС РК, чтобы познакомиться с возможностями предприятия по производству подлодок.

Напомним, что в настоящее время Канада реализует программу обновления подводного флота, в рамках которой проводится международный тендер на поставку патрульных дизель-электрических подлодок, способных действовать в арктических водах. Речь может идти о закупке от 8 до 12 субмарин.

Верфь Hyundai Heavy Industries


Как уточняет Naval News, в ходе визита вице-адмирал Ангус Топши осмотрел южнокорейскую подлодку типа KSS-III, которая проходит техническое обслуживание на заводе Hyundai Heavy Industries (HHI), а также цеха по сборке субмарин, получив исчерпывающую информацию о возможностях компании.

Представители HHI также поделились своим видением реализации канадского проекта по закупке подводных лодок, акцентируя внимание на перспективах сотрудничества двух стран в области исследований, разработок и подготовки кадров.

"Hyundai Heavy Industries имеет возможности стать важнейшим партнером не только для программы новых канадских подводных лодок, но и для укрепления оперативных возможностей флота Канады в целом", – заявил гендиректор HHI Сан-Кюн Ли, отметив, что оборонные проекты напрямую связаны с национальными интересами, поэтому реализация проекта предполагает тесное сотрудничество с правительствами и промышленностью двух стран.

В свою очередь вице-адмирал Топши признал, что технологии и производительные мощности Hyundai Heavy Industries произвели на него впечатление.

Диалог южнокорейских судостроителей и командования ВМС Канады продолжится в четверг, 14 ноября, в Оттаве, где состоится Форум подводников, на котором Hyundai Heavy Industries представит свою стратегию и предложения по реализации программы закупки новых патрульных субмарин.

Отметим, что ранее, летом 2024-го, Hyundai Heavy Industries стала первой южнокорейской судостроительной компанией, подписавшей соглашение о техническом обслуживании и ремонте (MRO) с Командованием систем снабжения ВМС США (NAVSUP). Таким образом HHI получила доступ к рынку услуг, на которые американский флот ежегодно тратит около 20 млрд долларов.

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Страны
Канада
США
Южная Корея
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HHI
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